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ABD’de evsizler kampındaki yangın Kongre binasında paniğe neden oldu

18.01.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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ABD’de Kongre binası yakınlarındaki evsizler kampında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ABD’de Kongre binası yakınlarındaki evsizler kampında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kongre’de “dış güvenlik tehdidi” alarmı verilerek, giriş ve çıkışlar kapatıldı.
ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binası “dış güvenlik tehdidi” nedeni ile giriş ve çıkışa kapatıldı. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için yapılan açılış provası, verilen alarmın ardından güvenlik görevlileri tarafından katılımcıların tahliye edilmesi ile iptal edildi. Kongre polisi, alarmın verilmesi ile Meclis ve Senato ofislerine uyarıda bulunarak, insanlardan dış pencere ve kapılardan uzak durmalarını ve korunacak yer aramalarını istedi. Sosyal medyada Kongre binasının arkasından yükselen dumanları gösteren görüntülerin paylaşılmasının ardından binada yangın çıktığı düşünüldü. Ancak Kongre polisi, Kongre binasında yangın çıkmadığını belirten bir açıklama yaptı.
Alarmın Kongre dışında evsizlerin kaldığı bölgede çadırda çıkan yangın nedeni ile verildiği öğrenildi. Kongre binası olayın ardından yeniden açıldı. Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için yapılan açılış provasının ise devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
6 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre’yi basmasının ardından Biden’ın yemin törenine sayılı günler kala başkentte alarm seviyesi en yüksek düzeyde tutuluyor.

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