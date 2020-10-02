ABD’de Eylül Ayında 27 Eyalette Yeni Corona Vakalarında Artış

ABD’de yeni Corona virüsü vakaları Eylül ayında Ağustos’a oranla 27 eyalette arttı. Reuters haber ajansının incelemesine göre Wisconsin yüzde 111’lik artışla bu eyaletler arasında başı çekiyor.

Ortabatı eyaletlerden Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wisconsin’de bir ayda yeni vakalarda yüzde 50’den fazla artış yaşandı. Montana, Utah, West Virginia ve Wyoming ise yeni vaka sayısında artış yaşayan diğer eyaletlerden.

Reuters’a göre bu 27 eyalet arasında son bir ayda yeni vaka sayısında en az artış yaşayan yer yüzde 5 ile Illinois oldu. Ortabatıda vaka sayısında azalma olan iki eyaletse Ohio ve Indiana’ydı.

ABD’de Eylül ayında 1 milyon 180 bin yeni Corona virüsü vakası kayıtlara geçti. Bu rakam Ağustos ayında 1 milyon 410 bindi. Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 260 bine ulaştı. Ağustos ayının sonunda toplam vaka sayısı yaklaşık 6 milyondu. Bu da bir ayda yüzde 19’luk artışa işaret ediyor.

Aydan aya vaka sayısının azaldığı eyaletlerde en büyük düşüşü yaşayan yer yüzde 50 azalma ile California oldu. Onu yüzde 49’la Nevada ve yüzde 47’yle Florida izledi.