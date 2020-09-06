ABD’de Eylül Sonunda Hükümetin Kapanması Engelleniyor mu?

Amerika’da Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray’la Kongre arasında federal dairelere Aralık ayına kadar kaynak aktarılmasını sağlayan bir anlaşmanın sağlanmasının muhtemel olduğunu belirtti.
Mnuchin hafta sonuna kadar harcamalarla ilgili tasarının netleşmesi gerektiğini de belirtti.
Söz konusu muhtemel anlaşma hükümetin 30 Eylül’de kapanmasını engelleyecek. Demokratik kaynaklara göre de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Mnuchin bu konuda anlaştı ancak ayrıntılar henüz netleşmiş değil.
Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada Aralık ayına kadar sorunsuz yola devam edilmesini umduğunu kaydetti ve hafta sonuna kadar bazı şeylerin kesinleşmiş olacağını düşündüğünü belirtti.
İki taraf arasındaki uzlaşı federal dairelerin çalışmaya devam etmesini sağlayacak ancak Corona virüsü ile ilgili yeni ekonomik paket konusundaki müzakereler ise ayrı bir konu.
Pelosi, geçen hafta konuyla ilgili Mnuchin’le telefonda konuşmuş ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlarla Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray arasında önemli farklılıklar olduğunu kaydetmişti.
Mnuchin, Corona virüsü ekonomik paketi konusunda da Pelosi’yle görüşmeler yapmak istediğini söyledi.
Mnuchin, koşulsuz Pelosi’yle görüşmek istediğini ancak Temsilciler Meclisi Başkanı’nın büyük miktarda bir taahhüd olmadan görüşmeye yanaşmadığını kaydetti.
Mnuchin, planlarının Corona virüs ekonomik paketiyle ilgili müzakereleri ayrı tutmak olduğunu da vurguladı.
Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde 5. ekonomik paketin çıkartılması için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yürütülen müzakereler Ağustos ayının başında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Demokratlar paketin 2.2 trilyon dolar olmasını istiyor, Cumhuriyetçiler ise bu rakamın yüksek olduğunu belirtiyor.
Yeni haftada Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın paketle ilgili yeni bir öneri sunması bekleniyor.