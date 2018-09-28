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ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi savaş uçağı Güney Carolina'da eğitim uçuşu sırasında düştü - Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçağı terk ettiği kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı

WASHINGTON (AA) - ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD F-35 F-35B uçak kazası

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