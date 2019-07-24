ABD'de Facebook'a rekor ceza

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlalleri nedeniyle Facebook şirketine 5 milyar dolarlık para cezası kesti.

Sosyal medya devi hakkındaki karar, FTC tarafından bugüne kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti. Karar, ABD'de de teknoloji şirketlerinin denetimi ve şirket faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin tartışmaların olduğu bir dönemde verildi.

3'e 2 oyla alınan kararı sonrası açıklama yapan komisyon başkanı Joe Simons, "Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya, kişisel verilerinin ne şekilde kullanılacağı yönünde verilmiş sözlere rağmen Facebook tüketicilerinin tercihlerini yok saymıştır.” dedi.

Şirket CEO'su Mark Zuckerberg, karar sonrası Facebook hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Federal Ticaret Komisyonu ile uzlaşmaya varıldığını ve tarihi ceza ödemeyi kabul ettiklerini duyurdu. Ceza sonrası atacakları adımlara da değinen Zuckerberg açıklamasında "Ürünlerimizi oluşturma ve şirketin yönetimi konusunda önemli yapısal değişiklikler yapacağız" ifadesini kullandı.