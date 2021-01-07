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ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında en az iki boru tipi bomba buldu. Bombalar etkisiz hale getirildi.
ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında en az iki boru tipi bomba buldu. Bombalar etkisiz hale getirildi.
07.01.2021 00:49 |
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ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında en az iki boru tipi bomba buldu.
ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında en az iki boru tipi bomba buldu. Bombalar etkisiz hale getirildi.