ABD'de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması konusunda Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Federal hükümetin açılması konusunda ABD Kongresi ile uzlaşmaya vardığını kaydeden Trump, "Federal Hükümeti yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı ilan etmekten gurur duyuyorum." dedi.

- "Duvar konusunda uzlaşma olmazsa yeniden kapanır"

Senatodan hemen geçerek önüne gelecek ilgili tasarıyı vakit kaybetmeden imzalayacağını ve böylece hükümetin 3 haftalığına yeniden açılacağını belirten Trump, hükümetin 15 Şubat'a kadar açık olacağını ve bu süre içinde sınır güvenliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasını beklediğini vurguladı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım." ifadesini kullandı.