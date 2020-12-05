ABD'de Federal Mahkemeden Göçmenler Lehine Karar

ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyan DACA programına yeni başvuruları kabul etmesi gerektiğine hükmetti.

Bölge Mahkemesi Yargıcı Nicholas Garaufis, Temmuz ayında İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf tarafından yayınlanan bir kararı geçersiz ilan etti. Kararla, “hayalperestler” olarak anılan yüzbinlerce göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan programa yeni başvurular askıya alınmış ve yenilenen başvuruların geçerlilik süresi iki yıldan bir yıla düşürülmüştü.

New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde kıdemli yargıç Garaufis Kasım ayındaki bir kararında da, Wolf’un yasa dışı olarak bu makamda bulunduğunu belirtmişti.

Yargıç Garaufis, hükümetin, yeni DACA başvurularının kabul edileceği yönünde kamuoyu duyurusu yapmak için önünde üç gün süresi olduğunu kaydetti. Garaufis ayrıca hükümete, programla ilgili durum raporu hazırlaması için bir ay süre verdi.

Karar göçmenlik hakları savunucuları ve DACA’dan yararlanan kesimler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.