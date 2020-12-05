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ABD'de Federal Mahkemeden Göçmenler Lehine Karar

05.12.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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ABD'de Federal Mahkemeden Göçmenler Lehine Karar

ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyan DACA programına yeni başvuruları kabul etmesi gerektiğine hükmetti.

ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyan DACA programına yeni başvuruları kabul etmesi gerektiğine hükmetti.

Bölge Mahkemesi Yargıcı Nicholas Garaufis, Temmuz ayında İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf tarafından yayınlanan bir kararı geçersiz ilan etti. Kararla, “hayalperestler” olarak anılan yüzbinlerce göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan programa yeni başvurular askıya alınmış ve yenilenen başvuruların geçerlilik süresi iki yıldan bir yıla düşürülmüştü.

New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde kıdemli yargıç Garaufis Kasım ayındaki bir kararında da, Wolf’un yasa dışı olarak bu makamda bulunduğunu belirtmişti.

Yargıç Garaufis, hükümetin, yeni DACA başvurularının kabul edileceği yönünde kamuoyu duyurusu yapmak için önünde üç gün süresi olduğunu kaydetti. Garaufis ayrıca hükümete, programla ilgili durum raporu hazırlaması için bir ay süre verdi.

Karar göçmenlik hakları savunucuları ve DACA’dan yararlanan kesimler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Ulusal Göçmenlik Hukuk Merkezi Direktör Yardımcısı Kamal Essaheb, “DACA’ya başvurma hakkına sahip bir milyonun üzerinde genç şu anda evleri olan bu ülkede yetişme fırsatına ve özgürlüğüne erişti. Cesur davacılarımızla bu son zaferi kutluyoruz ve Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göçmenlik yanlısı yeni idaresini ve yönetiminin ilk gününde DACA gençleri için daimi bir çözüm getirmesini dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nde federal göçmenlik politikaları avukatı Madhuri Grewal da, “Bugün yeni bir zaferi kutluyoruz. Hayalperestler ve DACA, burada, bir yere gitmiyor. Seçilmiş Başkan Biden, daha birinci günden bir göçmenlik tasarısı sunma ve göçmen topluluklara daimi bir rahatlama getirme sözünü yerine getirmeli” dedi.

Başkan Donald Trump, 2012’de eski Başkan Barack Obama döneminde yasalaşan DACA programını sonlandırmaya çalışmış ancak Anayasa Mahkemesi Haziran ayında verdiği kararda, Trump yönetiminin bu programı sonlandırmak için uygun süreçleri takip etmediğine hükmetmişti. Bu karar üzerine İç Güvenlik Bakan Vekili Wolf, programa yeni başvuruları askıya alma yönündeki kararını yayınlamıştı.

DACA programı, yaklaşık 649 bin göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor.

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