ABD'de Federal Yargıcın Evine Silahlı Saldırı

Bölge Başyargıcı Freda Wolfson'un Associated Press haber ajansına verdiği bilgiye göre silahlı saldırı, Yargıç Esther Salas'ın New Jersey eyaletinin North Brunswick kentindeki evine düzenlendi. Yargıç Wolfson, Salas'ın avukat olan eşi Mark Anderl'in ise yaralandığını doğruladı.

New Jersey eyaletinin Newark kentinde görev yapan Yargıç Esther Salas, eski Başkan Barack Obama tarafından bu göreve aday gösterilmiş, 2011 yılında, onay alarak göreve başlamıştı. Salas, bundan önce de birkaç yıl kamu avukatı yardımcılığı yaptıktan sonra New Jersey'de sulh yargıcı olarak görev yapmıştı.

Yargıç Esther Salas'ın son yıllarda baktığı en ilgi toplayan dava, reality televizyon şovu Real Housewives of New Jersey'de rol alan Teresa ve Joe Giudice çiftinin karıştığı mali dolandırıcılık davasıydı. Yargıç Salas, Giudice çiftini vergi kaçırma ve hileli iflas suçlarından hapis cezasına çarptırmış, ancak eşlerden birinin ailenin dört çocuğuna bakmasını sağlamak için cezaların farklı zaman dilimlerinde infaz edilmesine hükmetmişti.

Yargıç Salas, 2017 yılında da savcılığın, New Jersey'nin Newark kentinde cinayet işlemekle suçlanan ve çete lideri olduğu iddia edilen bir sanık hakkında idam cezası isteminde bulunmasını engellemişti. Sanığın zihinsel engeli nedeniyle idam cezası almasının mümkün olamayacağını öne süren Yargıç Salas, daha sonra sanığı 45 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.