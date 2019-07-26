ABD'de federal yönetim yine idam cezası infaz edecek

Adalet Bakanlığı'nın beş idam cezasının infazı için emir verdiği belirtiliyor.ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Ulusal Ceza İnfaz Kurumu yetkililerine beş mahkumun idam cezasının infaz edilmesi için emir verdiği bildirildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre infaz emri verilen kişilerin cinayet, tecavüz ve diğer suçlardan idama çarptırılan mahkumlar olduğu belirtiliyor.

İnfazların Aralık 2019 ve Ocak 2020 aylarında Indiana eyaletindeki bir federal cezaevinde zehirli iğne kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda şiddet suçlarıyla ilgili cezaları artırmak istediklerini defalarca dile getirmişti.

ABD'de 2003 yılından bu yana federal düzeyde idam cezaları infaz edilmiyordu. Sadece idam cezasının uygulandığı eyaletler bazında cezalar infaz ediliyordu. Eyaletler düzeyinde ABD'de geçen yıl 25 kişi idam edildi. İdam cezaları federal düzeyde onaylanmış yaklaşık 60 mahkumun bulunduğu belirtiliyor.

ABD'de idam cezası tartışmaları