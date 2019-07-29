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ABD'de Festivallere Birer Gün Arayla Silahlı Saldırılar

29.07.2019 07:20 | Son Güncelleme

New York’un Brooklyn bölgesinde önceki gece düzenlenen bir sokak festivali etkinliğinde silahlı saldırganlar bir kişiyi öldürüp 11 kişiyi de yaralarken, dün akşam da California'daki bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi öldü 16 kişi yaralandı

ABD'de Festivallere Birer Gün Arayla Silahlı Saldırılar

Önceki gece New York’un Brooklyn bölgesindeki Brownsville semtinde bir sokak festivaline düzenlenen silahlı saldırının ardından, California’da düzenlenen bir yemek festivaline katılanlar da silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda üç kişinin öldüğü 20’ye yakın kişinin de yaralandığı haberleri geliyor.

California eyaletine bağlı San Jose kenti yakınlarındaki Gilroy kasabasında yıllardır düzenlenen geleneksel Sarmısak ve Müzik Festivali’ne katılanlara akşam saatlerinde bir ya da birkaç kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Yetkililer ilk belirlemelere göre saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrasında polisin bölgede saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattığı kaydedildi. Saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.

​New York'taki festivale saldırıda bir kişi öldü 11 kişi yaralandı

New York’un Brooklyn bölgesinde önceki gece düzenlenen bir sokak festivali etkinliğinde silahlı saldırganlar bir kişiyi öldürürken, 11 kişiyi de yaraladı.

Binlerce kişinin katıldığı Brooklyn bölgesinin Brownswille semtindeki bir çocuk parkında düzenlenen geleneksel etkinliğe katılanlara silahlı kişilerin ateş açması sonucunda bir kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

New York Emniyet Teşkilatı (NYPD) olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar iki ayrı silahlı saldırganın ateş açtığının tespit edildiğini kaydetti. New York emniyeti yetkilileri olayla ilgili şu ana kadar daha hiç kimsenin tutuklanmadığını belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bu gece Brownsville'de düzenlenen barışçıl bir mahalle etkinliğine yönelik korkunç bir saldırı düzenlendi. Gönüllerimiz olayın kurbanlarıyla birlikte. Olayı gerçekleştirenleri tespit etmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Olay, Brownsville semtinde düzenlenen geleneksel ‘Oldtimers Day’ sokak festivali etkinliğinde yaşandı.

Silahlı saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki bir kişinin daha sonra yaşamını kaybettiği kaydedildi.

New York Emniyet Müdürü James O’Neill silahlı saldırıyla ilgili NY1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin en az iki kişi olduğunu belirterek, “Dün gece Brownsville için iyi bir gece olmadı. Bu güzel etkinlik uzun bir süredir devam ediyor. Bu olayı yapanları yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.

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