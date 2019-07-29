ABD'de Festivallere Birer Gün Arayla Silahlı Saldırılar

Önceki gece New York’un Brooklyn bölgesindeki Brownsville semtinde bir sokak festivaline düzenlenen silahlı saldırının ardından, California’da düzenlenen bir yemek festivaline katılanlar da silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda üç kişinin öldüğü 20’ye yakın kişinin de yaralandığı haberleri geliyor.

California eyaletine bağlı San Jose kenti yakınlarındaki Gilroy kasabasında yıllardır düzenlenen geleneksel Sarmısak ve Müzik Festivali’ne katılanlara akşam saatlerinde bir ya da birkaç kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Yetkililer ilk belirlemelere göre saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrasında polisin bölgede saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattığı kaydedildi. Saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.

​New York'taki festivale saldırıda bir kişi öldü 11 kişi yaralandı

New York’un Brooklyn bölgesinde önceki gece düzenlenen bir sokak festivali etkinliğinde silahlı saldırganlar bir kişiyi öldürürken, 11 kişiyi de yaraladı.