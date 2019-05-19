HABER

ABD'de FETÖ okulun çalışanına öğrencilerden "uygunsuz fotoğraf" istediği suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 02:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletindeki FETÖ bağlantılı bir okulda görev yapan bir ofis asistanı, "öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istediği" gerekçesiyle gözaltına alındı - Konuyla ilgili soruşturma raporunda çalışana yönelik soruşturmanın 29 Nisan'da başladığı, Alexander'ın bir veliden özür dilediği ve görevinden istifa ettiği belirtilirken, okul yönetimi söz konusu kişinin işine mart ayında son verildiğini savundu

ABD'nin Florida eyaletinde FETÖ bağlantılı bir okulda görev yapan bir ofis asistanı, "öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istediği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Orlanda Bilim Sözleşmeli Okulu adlı okulda ofis asistanı olarak yapan 19 yaşındaki Jaelen Alexander, "görevini öğrencilerden kendisine uygunsuz fotoğraf göndermelerini istemek için kullandığı" gerekçesiyle çarşamba günü gözaltına alındı.

Hazırlanan dedektif raporunda, okuldaki 3 öğrenciden kendisine uygunsuz fotoğraflarını göndermelerini isteyip bunun karşılığında da çocuklara para ve yemek gibi vaadlerde bulunmakla suçlanan Alexander'ın çocukları, istediğini yapmamaları durumunda durumunda derslerden kovmakla tehdit ettiği kaydedildi.

- Okul müdürü ve soruşturma raporundaki çelişki dikkat çekiyor

Yerel basının ele geçirdiği soruşturma raporunda Alexander'a yönelik soruşturmanın 29 Nisan'da başladığı, Alexander'ın bir veliden özür dilediği ve görevinden istifa ettiği belirtildi.

Buna karşılık okul yönetimi ise olayda sorumluluğunun olmadığını belirtmek için söz konusu çalışanın mart ayında işine son verildiğini savundu.

Okul Müdürü Abdulaziz Yalçın, yerel basına yaptığı açıklamada, Alexander'ın yarı zamanlı ofis asistanı olarak ağustos ayında işe alındığını ve arka plan taramalarında herhangi bir disiplin kaydına rastlanmadığını öne sürdü.

Yalçın, Alexander'ın işine mart son verildiğini ve velilerin kendisini suçlamalar hakkında perşembe günü haberdar ettiğini söyledi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”
2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ uygunsuz fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Fırtına, Kartal'ı avladı

Fırtına, Kartal'ı avladı

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.