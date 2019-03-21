ABD'de FETÖ üniversitesinin lisansının iptali için adım

ABD'de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki üniversitelerinden Virginia International University'nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi" adlı kuruluşun geçen ay açıkladığı bir raporda, "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer alan, ayrıca hakkında "intihal" suçlaması bulunan VIU, bu defa da lisansını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Göçmenlik Çalışma Merkezininin internet sitesindeki habere göre, VIU'nun lisansının kaldırılmasının ilk aşaması olarak, rapordaki iddialar da dikkate alınarak bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında okul çalışanları ile de görüşüldü.

Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyinde salı günü yapılan oylamada da sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi oy birliği ile onaylandı.

Bu aşamada, üniversitenin Konseyin ilk aşamadaki bulgularına itiraz edip, aksini ispat etme hakkı bulunuyor. İkinci aşamada iddialar nedeniyle resmi olmayan bir oturum yapılacak ve iddia yöneltilen kişiler burada ifade verecek.