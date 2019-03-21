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ABD'de FETÖ üniversitesinin lisansının iptali için adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

ABD'de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, FETÖ'nün ABD'deki üniversitelerinden Virginia International University'nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı - Konsey, lisans iptali sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini oy birliğiyle kabul etti - "Eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer alan VIU hakkında, "büyük ölçüdeki akademik başarısızlık ve intihalleri gözardı ediyor" iddiaları da bulunuyor

ABD'de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki üniversitelerinden Virginia International University'nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi" adlı kuruluşun geçen ay açıkladığı bir raporda, "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer alan, ayrıca hakkında "intihal" suçlaması bulunan VIU, bu defa da lisansını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Göçmenlik Çalışma Merkezininin internet sitesindeki habere göre, VIU'nun lisansının kaldırılmasının ilk aşaması olarak, rapordaki iddialar da dikkate alınarak bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında okul çalışanları ile de görüşüldü.

Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyinde salı günü yapılan oylamada da sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi oy birliği ile onaylandı.

Bu aşamada, üniversitenin Konseyin ilk aşamadaki bulgularına itiraz edip, aksini ispat etme hakkı bulunuyor. İkinci aşamada iddialar nedeniyle resmi olmayan bir oturum yapılacak ve iddia yöneltilen kişiler burada ifade verecek.

İkinci aşamanın da onaylanması durumunda VIU'nun lisans iptal sürecinde ilerlenmiş olacak.

Lisans iptali süreci her ne kadar uzun bir süreç gibi görünse de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi daha önce benzer iddialarla birçok eğitim kurumunun lisansını iptal etmişti.

- VIU hakkındaki suçlamalar

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi", yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli bir eğitim vermeyen 38 üniversitenin adını açıklamıştı.

Listede, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın rektörlüğünü yaptığı North American University ile bir başka FETÖ firarisi Emre Uslu'nun çalıştığı Virginia International University de yer almıştı.

Ayrıca, merkezin başka bir haberinde, VIU'nun "öğrencilerin akademik başarısızlıklarını ve intihalleri" göz ardı ettiği belirtilmişti.

VIU'da AA ekibi tarafından geçen yıl ilk kez görüntülenen, Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor ve FETÖ firarisi Mustafa Sarsılmaz da ders veriyor.

- FETÖ üniversitelerini akredite eden kurum da sorunlu

Raporda, bu üniversitelerin tamamının "Bağımsız Üniversite ve Okullar Akreditasyon Konseyi (ACICS)" tarafından akredite edildiği belirtilmişti.

Söz konusu kurumun ise yaklaşık 2 yıl boyunca yeterli kriterleri sağlayamadığı için akreditasyon hakkının dondurulduğuna ancak geçen yıl ABD Eğitim Bakanlığı tarafından geçici olarak yeniden akreditasyon hakkı verildiğine dikkat çekilmişti.

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