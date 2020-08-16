ABD'de Firmalardan Oy Kullanmaya Teşvik Kampanyası

Amerika’da yüzlerce şirket ve kuruluş, halkı 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etmek için farklı yöntemler kullanıyor. Birçoğu seçim günü çalışanlarına izin verirken, diğerleri seçmenlerin kayıt yaptırmalarına yardım ediyor. Bazı firmalarsa seçim merkezlerine ucuz tarifeli ulaşım ya da oy kuyruğunda bekleyenlere yemek servisi vadediyor. Uzmanlar bu teşviklerin, 3 Kasım’da sandık başına gidenlerin sayısını ciddi oranda arttırabileceğini söylüyor.
Amerikalıların sandığa gitmesi ve oy kullanması gerekiyor. Bu, Amerika genelinde çalışanlarının oy kullanma hakkını destekleyen yüzlerce CEO’nun verdiği ortak mesaj.
Amerika’da yaklaşık 2 bin çalışanı olan dünyaca ünlü spor giyim ve ekipman firması Patagonia’nın sözcüsü J.J. Huggins, çalışanların para kazanmak ve oy kullanmak arasında bir seçim yapmaması gerektiğini söylüyor.
Patagonia 2016’daki seçim gününde bütün çalışanlarına izin verdi. Patagonia sözcüsü J.J. Huggins, “CEO’muz seçim gününde çalışanlarına izin vererek ‘hiçbir şey oyunuzu kullanmaktan daha önemli değil’ mesajını vermiş oldu,” şeklinde konuştu.
Kendisini aktivist bir firma olarak tanımlayan Patagonia, ABD’de seçime katılım oranını yükseltmeye çalışan yaklaşık 600 firmanın katıldığı Oy Verme Zamanı adlı sivil toplum hareketinin kurucu ortağı.
Huggins, “Harekete Walmart, Target, Best Buy, Visa, Deloitte, JP Morgan Chase, Twitter, Uber, Lyft gibi dev firmalar katılıyor. Bu firmalarda çalışanların sayısını düşünürsek, bu hareketin seçime katılım oranında ciddi bir etki yaratacağını öngörebiliriz,” diyor.
Firmaların bu harekete destek vermesi çok önemli. Çünkü seçmenlerin yüzde 35’i çalışmak zorunda oldukları için sandığa gidemediklerini söylüyor.
Amerika’da seçimler iş günü olan Salı günlerine denk geliyor.
Vote.org'dan Nora Gilbert, “Çalışanlarına oy kullanma fırsatı veren ve markalarını kullanarak katılımcı bir kültür yaratan firmalar seçim sürecinde önemli bir rol oynayabilir,” diyor.
Vote.org, seçmen odaklı politikalar ve uygulamaları teşvik etmek için Patagonia gibi firmalarla çalışıyor.
Gilbert, “Hedefimiz, sandığa gidenlerin sayısını arttırmak için firmaların işle ilgili engelleri ortadan kaldırması ve oy kullanma konusunda çalışanlarını bilgilendirmesi,” diyor.
Geçen Haziran ayında, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg firmasının 4 milyon seçmenin kayıt yaptırmasına yardım edeceğini söyledi: “Seçmen kaydı, posta yoluyla oy kullanma ve erken oy kullanma konularında bilgilendirme yapıyor olacağız.”
Maaşlı çalışanlarına seçim günü izin vereceğini açıklayan firmalar kervanına Uber de katıldı. Internet platformları üzerinden seçmenlerin kayıt yaptırmalarına yardım eden Uber ve Uber Eats, oy kullanma merkezlerine ulaşım ve kuyrukta bekleyenlere yemek servisi de vadediyor.
Gilbert, Amerikalıları oy kullanmaya teşvik eden firma sayısının geçmişte olmadığı kadar yüksek olduğunu ve bu sayının artmasını umduğunu söylüyor: “Geçen seçimlerde oy kullanmayan 100 milyon seçmenin bu yıl sandığa geldiğini görmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için de oy kullanmanın önündeki bütün engelleri sistematik olarak kaldırmaya çalışmak, önümüzdeki 100 gün içinde yerine getirmemiz gereken çok önemli bir görev.”