ABD'de Firmalardan Oy Kullanmaya Teşvik Kampanyası

Amerika’da yüzlerce şirket ve kuruluş, halkı 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etmek için farklı yöntemler kullanıyor. Birçoğu seçim günü çalışanlarına izin verirken, diğerleri seçmenlerin kayıt yaptırmalarına yardım ediyor. Bazı firmalarsa seçim merkezlerine ucuz tarifeli ulaşım ya da oy kuyruğunda bekleyenlere yemek servisi vadediyor. Uzmanlar bu teşviklerin, 3 Kasım’da sandık başına gidenlerin sayısını ciddi oranda arttırabileceğini söylüyor.

Amerikalıların sandığa gitmesi ve oy kullanması gerekiyor. Bu, Amerika genelinde çalışanlarının oy kullanma hakkını destekleyen yüzlerce CEO’nun verdiği ortak mesaj.

Amerika’da yaklaşık 2 bin çalışanı olan dünyaca ünlü spor giyim ve ekipman firması Patagonia’nın sözcüsü J.J. Huggins, çalışanların para kazanmak ve oy kullanmak arasında bir seçim yapmaması gerektiğini söylüyor.

Patagonia 2016’daki seçim gününde bütün çalışanlarına izin verdi. Patagonia sözcüsü J.J. Huggins, “CEO’muz seçim gününde çalışanlarına izin vererek ‘hiçbir şey oyunuzu kullanmaktan daha önemli değil’ mesajını vermiş oldu,” şeklinde konuştu.