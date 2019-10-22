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ABD'de fırtına ve hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Arkansas ve Oklahoma'da fırtına ve hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

DALLAS (AA) - ABD'nin Arkansas ve Oklahoma eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ulusal Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada eyaletlerdeki hortumun hızının saatte 140 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, Arkansas'ta bir kişinin fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirmesinin ardından Oklahoma'daki gök gürültülü fırtınada 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4'e çıktığını kaydetti.

Teksas eyaletindeki Dallas kentinde de etkili olan fırtınada bir alışveriş merkezi, bazı iş yerleri ve mağazaların çatısı uçtu.

Fırtına Tahmin Merkezi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Teksas, Arkansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum elektrik kesintilerine de neden olmuş, Dallas'ta on binlerce haneye elektrik verilememişti.

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ABD fırtına hortum

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