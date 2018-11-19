HABER

ABD'de Florida Senato ara seçim sonuçları değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 00:19 | Son Güncelleme

ABD ara seçimlerinden sonra Florida eyaletinde iki sayımın ardından 2001 yılından bu yana Senato'da eyaleti temsil eden Demokrat Bill Nelson, seçimi Cumhuriyetçi rakibi mevcut Florida Valisi Rick Scott'a kaybetti - Florida'da 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarına yönelik itirazlar üzerine ikinci kez yapılan sayımda Scott, 10 bin civarında oyla Nelson'ın önüne geçti - Scott'un kazanması ile Cumhuriyetçilerin Senato'daki sandalye sayısı 52'ye çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD ara seçimlerinden sonra Florida eyaletinde iki sayımın ardından 2001 yılından bu yana Senato'da eyaleti temsil eden Demokrat Bill Nelson, seçimi Cumhuriyetçi rakibi mevcut Florida Valisi Rick Scott'a kaybetti.

Florida'da 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarına yönelik itirazlar üzerine ikinci kez yapılan sayımda Scott, 10 bin civarında oyla Nelson'ın önüne geçti.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Nelson, "İşler bizim umduğumuzdan biraz farklı gitti ancak ne olursa olsun sonuçta kaybettiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Scott'un zaferiyle bir asırdan sonra ilk kez Florida eyaletinin Senato'daki iki sandalyesi de Cumhuriyetçilere geçmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Scott'u Twitter üzerinden tebrik etti. Trump, "İlk günden bu yana Rick Scott asla bırakmadı. Büyük bir valiydi ve Florida halkını temsil eden daha iyi bir senatör olacak. Böyle cesurca ve başarılı bir kampanya yürüttüğün için tebrikler Rick." paylaşımında bulundu.

Scott'un kazanması ile Cumhuriyetçilerin Senato'daki sandalye sayısı 52'ye çıktı.

Vermont eyaletinde bağımsız olarak seçilen Bernie Sanders'in yanı sıra Senato'da ise Demokratların sandalye sayısı ise 47'de kaldı.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 233 sandalyeyi alarak üstünlüğü elde etmişti. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısı ise 199'da kaldı.

PARTNERİngiltere'deki çıplak izdivaç programı 'yok artık' dedirtiyorİngiltere'deki çıplak izdivaç programı 'yok artık' dedirtiyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat etTBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et
İki bakan İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktıİki bakan İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ara seçimleri Bill Nelson Florida Florida Valisi Rick Scott

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koydu

Gören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koydu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.