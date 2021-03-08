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ABD'de Floyd davası başladı

08.03.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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ABD'de Floyd davası başladı

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle ilgili dava başladı.

Olay, tüm dünyada polis şiddeti ve siyahlara karşı ırkçılık tartışmalarını alevlendirmişti.ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle ilgili davada ilk duruşma yapıldı.

25 Mayıs 2020'de meydana gelen olayda 46 yaşındaki Floyd, sahte 20 dolarlık banknot verdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınarak bir manav dükkanının önünde yere yatırılmış, polis memuru Derek Chauvin dokuz dakika boyunca dizini yerde yüz üstü yatan Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olmuştu.

Cep telefonundan kayda alınan görüntülerde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Olay tüm dünyada yoğun tepkilere yol açmış, siyahlara yönelik ayrımcılık ve ırkçılık tartışmalarını ve kitle gösterilerini beraberinde getirmişti.

Siyahlara yönelik polis şiddetiyle ilgili bir referandum olarak değerlendirilen davada jüri seçimi de alışılmadık derecede titizlikle yürütülüyor.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde görülen davanın ilk duruşmasında 12 jüri üyesi ve dört yedek üyenin seçim sürecine başlanması öngörülüyordu. Ancak yargıç Peter Cahill üyelerin seçim sürecinin başlangıcını Salı gününe erteledi. Ana davanın ise 29 Mart'ta başlaması kararlaştırıldı.

Jüri üye adaylarına 16 sayfalık anket

Dava sürecinde sadece jüri üyelerinin belirlenmesinin üç hafta sürmesi bekleniyor. Mahkeme, Aralık ayında jüri adaylarına alışılmadık derecede kapsamlı anketler göndermiş, 16 sayfalık ankette jüri üye adaylarına Floyd'un ölümüyle ilgili cep telefonundan çekilmiş görüntüleri izleyip izlemedikleri, "Siyahların Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketi ile ilgili ne düşündükleri, Floyd'un ölümü sonrasında düzenlenen kitle gösterilerine katılıp katılmadıkları gibi sorular yöneltilmişti.

Soruların jüri üyelerinin tarafsızlığını garantilemek üzere yöneltildiği belirtilse de Minneapolis'te yaşayan beş kişiden birinin siyah olduğuna ve görüntüleri izlemeyen kişi bulmanın zorluğuna işaret ediliyor.

Mahkemedeki yeminli jüri heyeti toplam 12 kişiden oluşacak. Sanık avukatlarının 15, savcılığın da dokuz üye adayını reddetme imkanı bulunuyor.

Floyd'un ölümünün ardından işten çıkarılan eski polis memuru Derek Chauvin, ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Minnesota eyaletinde bu suça 40 yıla varan hapis cezası öngörülüyor. Chauvin, Ekim ayında 1 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

AFP,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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