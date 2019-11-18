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ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

 ABD'de bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen gruba ateş açıldı.

ABD, (DHA)- ABD'de bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen gruba ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı, Kaliforniya eyaletinde bağlı Fresno şehrinde bir evin bahçesinde gerçekleşti. Fresno Polisi tarafından yapılan açıklamada olay, bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen bir aile ve arkadaşlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırının, herkesin futbol maçı izlediği sırada evin arka bahçesine gizlice girilerek gerçekleştiği belirtildi. Saldırıda 4 kişini yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, yaralananların olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ciddi olduğu açıklandı.
Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis soruşturmaya devam ediyor.

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