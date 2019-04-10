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ABD'de gaz sızıntısı sonucu binada patlama yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

North Carolina eyaletindeki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

ABD'nin North Carolina eyaletinin Dunham kentinde bir binada gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, kentteki bir binada gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi.

Durham Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Wil Glenn yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti.

İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD North Carolina patlama

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