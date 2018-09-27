ABD'de geçen kış 80 bin kişi gripten öldü

NEW YORK (AA) - ABD'de geçen kış 80 bin kişinin gripten yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, geçen kış grip yüzünden 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek bu rakamın son 40 yılda grip nedeniyle yaşanan en fazla can kaybı olduğuna işaret etti.
Redfield, daha fazla insanın grip aşısı olması gerektiğini söyledi.
ABD'de 1918-1920 yıllarında baş gösteren grip salgınında 500 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.
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