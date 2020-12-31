ABD’de Geciken Nüfus Sayımı Gelecek Seçimleri Nasıl Etkileyecek?

ABD Nüfus Sayım Bürosu 2020 nüfus sayımının sonuçlarını açıklamakta gecikeceğini bildirdi. Bu durumda Nüfus Sayım Bürosu, sayım sonuçlarını son 40 yılda ilk kez 31 Aralık tarihine kadar yetiştirememiş olacak. Bu gecikme Başkan Donald Trump’ın yasa dışı göçmenlerin sayıma dahil edilmemesi konusundaki yasal çabalarına da gölge düşürebilir. ABD’de nüfus sayım sonuçları eyaletlerin Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayısını ve 1,5 trilyon dolarlık federal kaynağın ne kadarını alacağını da belirliyor.

Kurumdan yapılan açıklamada verilerin doğruluğunu tehdit eden sorunların tespit edilerek giderilmekte olduğu belirtildi. Verilerin açıklanması için konulan tarihin sabit olmadığı ve koşullara göre değişebileceği kaydedildi.

Nüfus sayımı sonuçları 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın görevi devralacağı 20 Ocak tarihine kadar Başkan Trump’ın eline geçmemiş olursa Trump, nüfus sayımından yasa dışı göçmenlerin başkanlık talimatnamesiyle çıkartılması planını hayata geçiremeyecek.

Anayasa, Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk dağılımının bir eyalette yaşayan kişilerin toplam sayısına göre belirlenmesini öngörüyor. Bugüne kadar ABD yönetiminin yaklaşımı vatandaşlık koşulu aramaksızın ya da göçmenlik statüsü ne olursa olsun herkesin nüfus sayımına dahil edilmesi şeklindeydi.