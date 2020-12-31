ABD’de Geciken Nüfus Sayımı Gelecek Seçimleri Nasıl Etkileyecek?

ABD Nüfus Sayım Bürosu 2020 nüfus sayımının sonuçlarını açıklamakta gecikeceğini bildirdi. Bu durumda Nüfus Sayım Bürosu, sayım sonuçlarını son 40 yılda ilk kez 31 Aralık tarihine kadar yetiştirememiş olacak. Bu gecikme Başkan Donald Trump’ın yasa dışı göçmenlerin sayıma dahil edilmemesi konusundaki yasal çabalarına da gölge düşürebilir. ABD’de nüfus sayım sonuçları eyaletlerin Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayısını ve 1,5 trilyon dolarlık federal kaynağın ne kadarını alacağını da belirliyor.
Kurumdan yapılan açıklamada verilerin doğruluğunu tehdit eden sorunların tespit edilerek giderilmekte olduğu belirtildi. Verilerin açıklanması için konulan tarihin sabit olmadığı ve koşullara göre değişebileceği kaydedildi.
Nüfus sayımı sonuçları 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın görevi devralacağı 20 Ocak tarihine kadar Başkan Trump’ın eline geçmemiş olursa Trump, nüfus sayımından yasa dışı göçmenlerin başkanlık talimatnamesiyle çıkartılması planını hayata geçiremeyecek.
Anayasa, Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk dağılımının bir eyalette yaşayan kişilerin toplam sayısına göre belirlenmesini öngörüyor. Bugüne kadar ABD yönetiminin yaklaşımı vatandaşlık koşulu aramaksızın ya da göçmenlik statüsü ne olursa olsun herkesin nüfus sayımına dahil edilmesi şeklindeydi.
ABD’de nüfus sayımı her 10 yılda bir yapılıyor. Nüfus Sayımı Bürosu’nun bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı, Başkan’a sayımdan çıkan verileri yıl sonunda iletmekle yükümlü. Daha sonra bu veriler her eyaletin Kongre’de kaç koltuk sahibi olacağının belirlenmesinde kullanılıyor. Başkan’ın bu rakamları Ocak ayının başında Kongre’ye iletmesi gerekiyor. Ancak verilerin teslim edildiği tarihin gecikmesinin herhangi bir yaptırımı yok.
Başkan Trump’ın Temmuz ayındaki talimatnamesine karşı ABD genelinde birçok dava açılmıştı. Son olarak Anayasa Mahkemesi bir davayı reddetmiş ve kararında ‘‘Bu tartışmanın yargısal çözümü henüz olgunlaşmamıştır, bunun nedeni kısmen yönetimin bu konuda ne yapmayı planladığının belirgin olmamasıdır’’ sözlerini kullanmıştı.
Mahkemenin kararı konuyla ilgili nihai karar olmamakla birlikte Başkan Trump’ın henüz ayrıntıları belli olmayan planını ilerletmesine izin vermişti.
Anayasa Mahkemesi geçen yıl ise nüfus sayımına vatandaşlık sorusunun eklenmesini reddetmişti.
Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından Nüfus Sayım Bürosu, saha çalışmalarını baharda durdurmuştu. Kurum Kongre’den sayımın süresinin uzatılmasını istemişti. Bu taleplerden biri nüfus sayım sonuçlarının teslim edilmesinin yıl sonundan gelecek bahara ertelenmesiydi.
Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen bu talep Cumuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’dan geçmemişti.
Başkan Trump’ın nüfus sayımı saha çalışmalarını bir ay daha kısaltması ve 31 Aralık tarihini esnetmemesi, verilerin işlenmesini hızlandırıldığı için eleştirilere neden olmuş ve bu durumun azınlıkların olması gerekenden eksik sayılmasına neden olacağı belirtilmiş, ayrıca bunun nüfus sayımının tam ve doğru sonuç vermesini de engelleyeceği kaygısı dile getirilmişti.
Son olarak Nüfus Sayım Bürosu’nun iç denetim kurulu 2020 sayımında kalite kontrol uygulamalarında açıklar tespit ettiğini, sayım sırasında 355 bin mülakatın bilgileri doğrulamak için ikinci kez tekrar edilemediğini belirtti.
Eski Nüfus Sayım Bürosu Müdürü John Thompson, sorunların giderilmemesi durumunda Kongre’nin sonuçları kabul etmeyebileceğini bunun da Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk dağılımına kadar birçok konuyu aksatabileceğini vurguladı.