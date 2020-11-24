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ABD'de Geçiş Sürecinin Onaylanması Ne Anlama Geliyor?

24.11.2020 23:31 | Son Güncelleme:
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ABD'de Geçiş Sürecinin Onaylanması Ne Anlama Geliyor?

Sürecin başlaması, Biden ekibine maddi fon verilmesinin yanı sıra çok sayıda önemli konuda kilit bilgiye erişim sağlıyor

ABD Genel Hizmetler İdaresi’nin (GSA) yeni yönetime geçiş sürecini resmi olarak onaylamasıyla 3 Kasım başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Partili Joe Biden ve ekibinin ilgili mali fonlara, resmi internet sayfalarına ve federal ofislere erişimi sağlanmış olacak.

Başkan Donald Trump ve kampanyasının bazı eyaletlerde 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına yasal itirazlarının Trump’ın aleyhine sonuçlanmasının ardından GSA yetkilisi Emily Murphy dün yaptığı açıklamada yönetimin Joe Biden’e geçişini resmi olarak başlattı.

Sürecin başlaması, 6 milyon 300 bin dolarlık geçiş fonunun Biden ekibine aktarılmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra, Biden’in ekibine 16 bin 200 metrekarelik bir federal ofis alanı tahsis edilecek. Biden ve ekibinin istihbarat ve gizlilik ibaresi taşıyan belgelere de erişimi olacak.

Biden’ın seçimin galibi ilan edilmesinin ardından, söz konusu fonun kendisi ve ekibi için önemli olmadığını ancak sürecin resmi olarak başlatılmasının gelecek ay dağıtımına başlanması beklenen Corona virüsü aşısıyla ilgili uzman görüşü alabilme açısından büyük önem taşıdığını söylemişti.

GSA’den açıklama gelene kadar Trump yönetimi Biden ekibine günlük rapor vermeyi de reddediyordu.

GSA’in onayıyla beraber Beyaz Saray Geçiş Koordinasyonu Konseyi de yasal gereklilikler çerçevesinde Biden ve ekibiyle iç güvenlik ve acil durum konularında da görüşebilecek.

Sürecin yavaşlamasının etkileri nedir?

Seçimlerin ardından geçiş sürecinde yaşanan aksaklık ve yavaşlamalar yeni yönetimi uzun vadede olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bununla ilgili olarak Trump’ın 2016 yılında federal ekibini kurmakta gecikmiş olmasının yarattığı olumsuzlukların tüm görev sürecinde hissedildiği görüşünde.

Diğer taraftan, Biden yeni yönetimde kendisiyle birlikte görev alacak kilit adayların isimlerini dün açıkladı. Biden, Antony Blinken’ı Dışişleri Bakanı, Alejandro Mayorkas’ı İç Güvenlik Bakanı, Linda Thomas-Greenfield’i Birleşmiş Milletler temsilcisi, Avril Haines’i de istihbarat başkanı olarak seçti. Eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen’in de maliye bakanlığının başına seçilen isim olarak açıklanması bekleniyor.

Amerika’da son yıllarda göreve gelen başkanların büyük bir çoğunluğu seçildiklerinin ilan edilmesiyle göreve resmi olarak başlamaları arasında ortalama 77 günlük bir süreçten geçti. Biden ekibinin ise bu süreci tamamlamak için 57 günü var.

2000 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde de Florida’da yeniden sayım yapılması nedeniyle yeni yönetimi geçiş süreci uzamıştı.

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