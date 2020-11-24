ABD'de Geçiş Sürecinin Onaylanması Ne Anlama Geliyor?

ABD Genel Hizmetler İdaresi’nin (GSA) yeni yönetime geçiş sürecini resmi olarak onaylamasıyla 3 Kasım başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Partili Joe Biden ve ekibinin ilgili mali fonlara, resmi internet sayfalarına ve federal ofislere erişimi sağlanmış olacak.

Başkan Donald Trump ve kampanyasının bazı eyaletlerde 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına yasal itirazlarının Trump’ın aleyhine sonuçlanmasının ardından GSA yetkilisi Emily Murphy dün yaptığı açıklamada yönetimin Joe Biden’e geçişini resmi olarak başlattı.

Sürecin başlaması, 6 milyon 300 bin dolarlık geçiş fonunun Biden ekibine aktarılmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra, Biden’in ekibine 16 bin 200 metrekarelik bir federal ofis alanı tahsis edilecek. Biden ve ekibinin istihbarat ve gizlilik ibaresi taşıyan belgelere de erişimi olacak.

Biden’ın seçimin galibi ilan edilmesinin ardından, söz konusu fonun kendisi ve ekibi için önemli olmadığını ancak sürecin resmi olarak başlatılmasının gelecek ay dağıtımına başlanması beklenen Corona virüsü aşısıyla ilgili uzman görüşü alabilme açısından büyük önem taşıdığını söylemişti.