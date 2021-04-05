ABD’de Genç Yetişkinler Arasında Vaka Sayılarında Artış

ABD’de bir gün içinde görülen yeni Corona virüsü vakalarında üç haftadır artış gözlemleniyor. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) göre bir önceki haftaya göre yeni vaka sayısında yüzde 7 oranında artış var.

CDC Başkanı Rochelle Walensky ülkede bir gün içinde görülen yeni vaka sayısının ortalama 64 bin olduğunu açıkladı.

Reuters’ın eyalet ve ilçelerden aldığı verilere ilişkin yaptığı analize göre, hastanelerde tedavi altında bulunan Corona virüsü hastalarının ortalama sayısı 4 Nisan’da biten haftada yüzde 4 oranında artarak 37 bini aştı. Bir hafta içinde görülen yeni vaka sayısının da 450 bine ulaştığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri ABD’de virüsün farklı varyantlarının etkili olduğu bir dönemde, Paskalya tatili ve okulların bahar tatili sırasında seyahat edenlerin sayısının artması konusunda endişelerini dile getirmişti.

Grip virüsleri genellikle mevsimsel olurken ve hava ısındıkça vaka sayıları azalma eğilimi gösterirken, sağlık yetkilileri Corona virüsünde benzer bir eğilim görmediklerini belirtiyor.