ABD’de Gençler Demokrasi İçin Karamsar

6 Ocak Kongre baskını, uzmanlara göre eski Başkan Donald Trump’ın söylemlerinin neden olduğu belirtilen toplumdaki kutuplaşma…

Amerika’da başkan değişti ama eski dönemin etkileri hala kendini gösteriyor gibi.

Yapılan anketler de bunu ortaya koyuyor.

Harvard Gençlik Anketi’nde gençlere sorulan soruların yanıtları ülkenin geleceğiyle ilgili çok da olumlu bir tablo çizmiyor.

Buna göre gençlerin yarısından fazlası ülkede demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.

Gençlerin yüzde 52’si demokrasinin ya sorunlu olduğunu ya da başarısız kaldığını düşünüyor.

Gençlerin sadece yüzde 7’si Amerikan demokrasisini sağlıklı olarak niteliyor.

Gençler Amerika’nın geleceği konusunda da karamsar.

Yüzde 35’i hayatlarında ikinci bir iç savaş göreceğini ve en az bir eyaletin birlikten ayrılacağını düşünüyor.

Gençlerin Başkan Joe Biden’a güveni de azalıyor.

Ankete göre kendilerini Demokrat olarak niteleyen gençler arasında Biden’a destek yüzde 75.

Bu önceki anketten 10 puanlık bir azalma anlamına geliyor. Cumhuriyetçi gençler arasında Biden’a destekte 13 puanlık düşüş var, destek sadece yüzde 9.

Bağımsız gençlerin Biden’a desteği ise yüzde 39, önceki anketten 14 puanlık düşüş söz konusu.

Ankette dikkat çeken bir başka sonuç da gençlerin iklim değişikliği sorununun üzerine gidilmesini, ekonominin güçlendirilmesini, sağlık sisteminin geliştirilmesini istemesi.

Başkan Biden da Kongre’den geçirmeye çalıştığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketiyle bunu başarmak amacında.

Pakette iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde atılacak adımlar için 550 milyar dolar ayrılıyor.

Biden yönetimi paketin enflasyonu düşüreceğini ve sağlık sisteminde Amerikalılar’ın lehine unsurlar olacağını sürekli vurguluyor. Ancak bu konuda da haberler pek iyi değil. Paket hala Senato’da takılmış durumda. Üstelik gün geçtikçe halkın da pakete ilgisi azalıyor gibi.

Daha önceki anketlerde pakete destek neredeyse hep yüzde 50’nin üzerinde çıkarken bu kez altında kaldı.

Harvard CAPS/Harris anketine göre seçmenlerin yarısından fazlası, yüzde 53’ü pakete enflasyona olumsuz etkisi olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Başkan Biden, belki de bu nedenle fırsat buldukça paketin Amerikalılar’ın yaşamlarında nasıl değişiklikler yapacağını anlatıyor.

Biden’ın sosyal altyapı paketi Temsilciler Meclisi’nden geçmesine rağmen Senato’da hala oylanmayı bekliyor. 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi üyesi olan Senato’da Demokratlar kendi aralarında tam bir uzlaşma sağlayamadığı için paket Senato’nun gündemine hala gelemedi.

Biden ise ne kadar sürerse sürsün paketin Senato’dan geçeceğini belirterek kararlılık mesajı veriyor.

Geçen ay yürürlüğe giren 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin ardından Biden sosyal altyapı paketini de hayata geçirerek anketlerde kendisi ve Demokrat Parti için görülen olumsuz rakamları tersine çevirmek istiyor, özellikle de Kongre seçimlerinin yapılacağı yıl yaklaşırken.

Bu enflasyonun nasıl bir seyir izleyeceğine, yakıt fiyatlarındaki gelişmelerin yanısıra işsizlik rakamlarıyla, kısaca ekonomik verilerle de yakından bağlantılı görünüyor.

