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ABD'de gençlerde obeziteye bağlı kanser oranında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Amerikan Kanser Topluluğunca 1995-2014 yıllarına ilişkin vakalar üzerinde yapılan araştırmada, 25-29 yaş grubunda böbrek, safra kesesi, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerinde büyük artış gerçekleştiği belirlendi - Gözetleme ve Sağlık Hizmetleri Araştırma Programı Başkan Yardımcısı Ahmedin Cemal: - "Obeziteyle bağlantılı kanser türleri gençler arasında artıyor. Yaş küçüldükçe risk de artıyor"

Amerikan Kanser Topluluğu tarafından yapılan araştırma, daha çok ileri yaşlarda rastlanan kalın bağırsak, safra kesesi, böbrek ve pankreas kanserlerinin, obeziteye bağlı olarak gençler arasında da büyük artış gösterdiğini ortaya koydu.

Topluluk tarafından yapılan araştırmada, 1995-2014 yıllarına ilişkin milyonlarca kanser vakası incelendi. Araştırmada, obeziteye bağlı 12 ve sıkça rastlanan 18 kanser türünün yaş gruplarına göre görülme oranına bakıldı.

Araştırmada, gençler arasında, obeziteye bağlı olarak kalın bağırsak, endometriyal, safra kesesi, böbrek, pankreas ve çoklu miyelom kanserlerinin arttığı saptandı.

Uzmanlar, bu kanser türlerine genellikle 60-70 yaşlarındaki kişilerde daha sık rastlandığını bildirdi.

Araştırmaya göre 25-29 yaş grubunda böbrek kanseri yüzde 152,6, safra kesesi kanseri yüzde 95, pankreas kanseri yüzde 82, endometriyal kanserler yüzde 63 ve kalın bağırsak kanseri yüzde 35 artış gösterdi.

Araştırmacılar, "Y kuşağı"nda kalın bağırsak, rahim, pankreas ve safra kesesi kanseri görülme riskinin, 1946-1964 yıllarında doğan kuşağa göre iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

Araştırmada görev alan Amerikan Kanser Topluluğu Gözetleme ve Sağlık Hizmetleri Araştırma Programı Başkan Yardımcısı Ahmedin Cemal, obeziteyle bağlantılı kanser türlerinin gençler arasında arttığına dikkati çekerek, "Yaş küçüldükçe risk de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Obezitenin kanser oluşumuna etkisine değinen Cemal, "Bu araştırmanın bulguları, gelecekte, daha ileri yaşlardaki yetişkinlerde obezite kaynaklı kanserlerin büyük bir yük haline geleceği konusunda uyarı veriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Public Health" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD araştırma kanser

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