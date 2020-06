ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor

Belediye Başkanı'nın kızı da gözaltına alındı

Gösterilerin düzenlendiği bir başka kent olan New York'ta da Cumartesi günü benzer bir olay yaşanmış, polis aracı protestocuların arasına dalmış, göstericiler araca tepki göstermişti. Belediye Başkanı Bill de Blasio olayın soruşturulacağını duyurdu. New York'ta hafta sonunda düzenlenen gösterilerde 30 polis yaralanırken 300 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı'nın 25 yaşındaki kızı Chiara de Blasio'nun da bulunduğu açıklandı. New York Times De Blasio'nun Manhattan'da bir sokağın boşaltılmasını kabul etmediği gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı. De Blasio daha sonra serbest bırakıldı.

Santa Monica'da insanlar bazı dükkanları yağmaladı, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu yağmalama öncesinde çok sayıda vatandaş barışçıl bir gösteride ırkçılığı protesto etti. Los Angeles yakınlarındaki Long Beach'de kadın ve erkeklerden oluşan bir grup bir alışveriş merkezinin camını kırdı.

Washington'da ise Beyaz Saray yakınlarında göstericiler ateş yaktı. Duman polisin göstericileri dağıtmak için kullandığı göz yaşartıcı gazla karıştı.