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ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor

01.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor

Minneapolis’te aracını göstericilerin üzerine süren tanker şoförü protestocular tarafından dövüldü.Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında çatışma yaşanırken, 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösteriler nedeniyle 15 eyalet ve Washington'da Ulusal Muhafız birlikleri görevlendirildi.

Minneapolis'te tanker gösteriye daldı

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te bir hafta önce başlayan gösteriler devam etti. Saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen çok sayıda gösterici sokağa çıktı. 18 yaşındaki bir vatandaş, "Kentimi böyle görmekten nefret ediyorum ama sonuçta adalete ihtiyacımız var" diye konuştu. Ülke genelindeki gösterilerin ilk başladığı yer olan kentte dün akşam bir tanker sürücüsü aracını otobanda protesto için toplananların üzerine doğru sürdü. Aracın geldiğini gören göstericiler otoban kenarına kaçtı. Tanker durduğunda öfkeli kalabalık sürücüyü araçtan indirerek dövdü. Hayati tehlikesi olmadığı bildirilen sürücü daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, "Bu olay burada durumun ne kadar istikrarsız olduğunun altını çiziyor" dedi.

Belediye Başkanı'nın kızı da gözaltına alındı

Gösterilerin düzenlendiği bir başka kent olan New York'ta da Cumartesi günü benzer bir olay yaşanmış, polis aracı protestocuların arasına dalmış, göstericiler araca tepki göstermişti. Belediye Başkanı Bill de Blasio olayın soruşturulacağını duyurdu. New York'ta hafta sonunda düzenlenen gösterilerde 30 polis yaralanırken 300 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı'nın 25 yaşındaki kızı Chiara de Blasio'nun da bulunduğu açıklandı. New York Times De Blasio'nun Manhattan'da bir sokağın boşaltılmasını kabul etmediği gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı. De Blasio daha sonra serbest bırakıldı.

Santa Monica'da insanlar bazı dükkanları yağmaladı, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu yağmalama öncesinde çok sayıda vatandaş barışçıl bir gösteride ırkçılığı protesto etti. Los Angeles yakınlarındaki Long Beach'de kadın ve erkeklerden oluşan bir grup bir alışveriş merkezinin camını kırdı.

Washington'da ise Beyaz Saray yakınlarında göstericiler ateş yaktı. Duman polisin göstericileri dağıtmak için kullandığı göz yaşartıcı gazla karıştı.

Boston'da genel olarak barışçıl gösteriler düzenlenirken, tek tük şiddet vakalarının yaşandığı belirtildi. Bazı göstericiler polise şişe fırlatırken, bir polis aracı yakıldı. Miami'de yüzlerce gösterici sokaklarda yürüyüş yaparken, "Adalet yoksa barış yok" sloganı attı. Atlanta, Philadelphia, Denver, Cincinnat, Portland, Chicago, Seattle, Salt Lake City, Cleveland ve Dallas'da da yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Öte yandan Minneapolis kentinin Emniyet Müdürü Medaria Arradondo George Floyd'un ailesinden özür diledi. Floyd'un "Nefes alamıyorum" demesine rağmen beş dakika boyunca diziyle kurbanın boynuna bastırarak ölümüne sebep olmakla suçlanan polis memuru cinayetten yargılanacak.

Trump Antifa'yı terör örgütü ilan etmek istiyor

Bir haftadır süren gösterilerle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump göstericileri, "suçlu" diye tanımladı. Gösterilere katılan faşizm karşıtı oluşum Antifa'ya tepki gösteren Trump oluşumu terör örgütü ilan etmek istediklerini duyurdu. Trump Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerdeki belediye başkanları ve valilere Antifa'ya karşı Ulusal Muhafızlar'dan yardım isteme çağrısı yaptı.

rtr, AFP / HT,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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