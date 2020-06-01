ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor

Minneapolis’te aracını göstericilerin üzerine süren tanker şoförü protestocular tarafından dövüldü.Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında çatışma yaşanırken, 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösteriler nedeniyle 15 eyalet ve Washington'da Ulusal Muhafız birlikleri görevlendirildi.

Minneapolis'te tanker gösteriye daldı

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te bir hafta önce başlayan gösteriler devam etti. Saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen çok sayıda gösterici sokağa çıktı. 18 yaşındaki bir vatandaş, "Kentimi böyle görmekten nefret ediyorum ama sonuçta adalete ihtiyacımız var" diye konuştu. Ülke genelindeki gösterilerin ilk başladığı yer olan kentte dün akşam bir tanker sürücüsü aracını otobanda protesto için toplananların üzerine doğru sürdü. Aracın geldiğini gören göstericiler otoban kenarına kaçtı. Tanker durduğunda öfkeli kalabalık sürücüyü araçtan indirerek dövdü. Hayati tehlikesi olmadığı bildirilen sürücü daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, "Bu olay burada durumun ne kadar istikrarsız olduğunun altını çiziyor" dedi.