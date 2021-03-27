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ABD’de Georgia Valisi Kemp’in kapısını çalan milletvekiline ters kelepçe

27.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp’in yeni seçim yasasını imzaladığı sırada siyahi Demokrat milletvekili Park Cannon, yasayı protesto etmek için Kemp’in ofisine gelerek zile bastı.

ABD’de Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp’in yeni seçim yasasını imzaladığı sırada siyahi Demokrat milletvekili Park Cannon, yasayı protesto etmek için Kemp’in ofisine gelerek zile bastı. Kapının açılması bekleyen Cannon, bu sırada polis tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı.
ABD’nin Georgia eyaletinde kabul edilen tartışmalı yeni seçim yasasına Demokratların ve siyahi toplumun tepkisi sürüyor. Demokrat milletvekili Park Cannon, yasayı protesto etmek için beraberindekilerle Georgia Valisi Brian Kemp’in yasayı imzaladığı sırada ofisine geldi. Cannon burada kısa süre polisle konuşurken, diğerleri de "Eyalet valisi neden bir şeyi gizli şekilde imzalıyor? Temsilciyi neden içeriye almıyor? Vali bütün Georgia’lıları etkileyecek bir yasayı imzalıyor. Neden seçilmiş bir yetkiliyi bu sürecin dışında tutuyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kısa süre sonra milletvekili Cannon, kapıyı çaldı. Siyahi milletvekili kapıyı çaldığı an iki polisin ters kelepçeli müdahalesiyle karşılaştı. Arkadan elleri kelepçelenerek Meclis binasından çıkarılan Cannon, Fulton Bölge Hapishanesine götürüldü.
Perşembe günü yaşanan olayda hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan Cannon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçmenin bastırılmasına karşı mücadele ettiği için tutuklanan ilk Georgialı değilim. Sonuncu olduğumu söylemek isterdim ancak bunun doğru olmadığını biliyoruz" dedi.
Cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise ülke gündemine oturdu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Cannon’a destek mesajları yağdı.
Öte yandan haftalarca süren tartışmaların ardından kabul edilen yeni seçim yasası ile oy verme sürecinde daha katı sınırlamalara gidildi. Buna göre yeni yasada posta yoluyla oy kullanmak için yeni seçmen belirleme şartları, oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasına sınırlama getirilmesi gibi değişikler bulunuyor.

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