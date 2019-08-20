HABER

ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Geçici gözetim merkezlerinde tutulan 15 göçmen, merkezlerdeki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri yargıya taşıdı

LOS ANGELES (AA) - ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan bir grup göçmen, tıbbi bakım konusundaki yetersizlikler ve engellilere gerekli olanakların sağlanmadığı gerekçesiyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresine (ICE) dava açtı.

ABD 9. Bölge Mahkemesine açılan davada, ICE'nin özel işletmeler eliyle veya ceza ve tevkif kurumlarından kiralama yoluyla işlettiği farklı gözetim merkezlerinde iltica başvurusu işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyen 15 göçmen, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri ve diğer şikayetleri dile getirdi.

Dava dilekçesinde aralarında California eyaletinin Adelanto kentinde özel olarak işletilen gözetim merkezi ile Colorado eyaletinde gözetim merkezi olarak kullanılan Teller İl Hapishanesinin bulunduğu 8 ayrı tesisteki koşullar hakkında şikayetler yer aldı.

- Ameliyat olamadığı için görme kaybı

Dilekçede müştekilerden 57 yaşındaki Ürdün vatandaşı Faruk Abdullah Ferhat'ın, Adelanto'daki tesiste 2 yıldan fazla zamandır tutulduğu, nisan ayında sol gözünde bir rahatsızlık ortaya çıktığı, dışarıdan gelen doktorun ameliyat olması gerektiğini söylemesine rağmen tesiste tedavi göremediği için gözünde görme kaybı meydana geldiği aktarıldı.

Ferhat'a ayrıca sırt ve diz ağrıları nedeniyle bir tekerlekli sandalye temin edildiği ancak bir ay sonra şikayetleri devam ettiği halde geri alındığı ifade edildi.

Aynı tesiste kalan bir başka göçmen de tesisteki görevlilerden birinden şikayetçi olduğu için bir ay diğer göçmenlerden ayrılarak tecrit bölümünde tutulduğunu belirtti.

- Şizofreni ve bipolar tedavisi yapılmadı

Hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren 29 yaşındaki Meksikalı bir göçmenin de şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisi görürken, mayıs ayında gözetim merkezine yerleştirildiği, bu tarihten itibaren tedavisinin aksaması nedeniyle durumunun kötüleştiği kaydedildi.

ICE yetkilileri dava hakkında yorum yapmazken, gözetim merkezlerindeki göçmenlere kapsamlı sağlık bakımı sağlandığını ve merkezlerde kalan göçmenlerden geçici sürelerde tek başına tutulanların oranının yalnızca yüzde 1 olduğunu savundu.

Davacılar ve onları destekleyen göçmen ve engelli hakları savunucusu kurumlar, göçmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye düzensiz göç akışını durdurmak için tedbir olarak kurulmasına karar verilen göçmenlik merkezlerinde tutulan kişilerin sayısının 55 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşifMilyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif
Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybettiDişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti
Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandıAdana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD dava göçmenler gözetim merkezi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetti' iddiası

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Açıklandı

Ümraniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Adıyaman'da 5 hektarlık alandan milyonlarca fosil çıktı

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif

Zonguldak'ta bir mahallenin 'kamyon' isyanı!

Bir mahalle ayağa kalktı! Yolu kapattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.