ABD’de Göçmenlik Başvuru Ücretlerinin Artmasına Yasal Engel

ABD'de federal mahkeme, bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen ve göçmenlik başvurusu ücretlerinin arttırılmasını öngören kararı engelledi.
Yapılacak başvuru türüne göre değişmesi planlanan ve ortalama yüzde 20 olarak belirlenen ücret artışı, Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktı.
Uygulanması engellenen kararlardan biri, Amerika'nın ilk kez almayı planladığı 50 dolarlık sığınma başvurusu ücretiydi. Amerikan vatandaşlığı başvurularının ise 640 dolardan 1.170 dolara çıkarılması öngörülüyordu.
Mahkemenin getirdiği engellemeyle birlikte yabancı uyruklulara ABD'de yasal olarak çalışma ve ikamet hakkı tanıyan 'yeşilkart' başvurusu ücretleri de sabit kaldı. Yeşilkart başvurusu yapanlar, eski ücret olan 1.140 dolarlık başvuru ücretini ödemekle yükümlü olacak. 14-78 yaş arasındaki yeşilkart başvuru sahiplerinin ayrıca 85 dolarlık biyometrik hizmetler bedelini de ödemeye devam edecek.
Düşük gelirli başvuru sahipleri, başvuru ücreti ödemeden muaf tutulma talebinde bulunabiliyordu. Cuma günü yürürlüğe girmesi planlanan ancak mahkeme kararıyla engellenen yeni uygulama ise büyük mali zorluk içinde olmak gibi, başvuru sahiplerinin ücret ödemekten muaf tutulmasını sağlayan bazı muafiyetleri kaldırıyordu. Böylelikle bazılarının daha sıkı hane halkı gelir eşiği uygulaması nedeniyle göçmenlik başvurusu yapması engellenecekti.
Vize, sığınma talebi, vatandaşlık ve diğer başvuruları değerlendiren federal kurum olan ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, bu yılın başında Corona virüsü pandemisi nedeniyle hızlı bir gelir kaybına uğradı. Hatta kurum, elemanlarından yarısını zorunlu izne çıkarmayı bile gündeme getirdi.
Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin fonlarının büyük çoğunluğu, ABD'deki diğer federal kurumlardan farklı olarak, başvuru işlemlerinden alınan ücretlerle karşılanıyor.
Bölge Yargıcı Jeffrey White, aldığı kararı birçok unsura dayandırdığını kaydetti. Yargıç White, Trump yönetiminin yeni kurallar getirmek için prosedürleri yeterince izlemediğini, bunlar arasında, yüksek ücretlerin düşük gelirli aileler üzerindeki etkisini gözönünde bulundurmamak olduğunu belirtti.
Yargıç White ayrıca göçmenlik başvurusunda bulunan düşük gelirlilere yardım eden ve kar amacı gütmeyen sekiz gruptan oluşan davacıların, İç Güvenlik Bakan vekillerinin başvuru ücretlerine ilişkin yeni kurallar getirildiği dönemde usulsüz şekilde terfi ettirilerek bu görevlere atandıkları iddiasını kabul etti.
Başka federal göçmenlik davalarındaki davacılar da geçen yıl İç Güvenlik Bakanı olarak atanan ve Kasım ayında istifa eden Kevin McAleenan ve McAleenan'ın yerine vekil olarak atanan Chad Wolf hakkında aynı iddiayı gündeme getirmişti.
Davacılarsa atamaların meşru olduğunu iddia ediyor. Ancak Yargıç White, davacıların, ne McAleenan ne de Wolf'un meşru İç Güvenlik Bakan Vekili olarak görev yaptığı şeklindeki iddiasının "büyük olasılıkla kabul edileceğini" kaydetti.