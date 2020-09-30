ABD’de Göçmenlik Başvuru Ücretlerinin Artmasına Yasal Engel

ABD'de federal mahkeme, bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen ve göçmenlik başvurusu ücretlerinin arttırılmasını öngören kararı engelledi.

Yapılacak başvuru türüne göre değişmesi planlanan ve ortalama yüzde 20 olarak belirlenen ücret artışı, Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktı.

Uygulanması engellenen kararlardan biri, Amerika'nın ilk kez almayı planladığı 50 dolarlık sığınma başvurusu ücretiydi. Amerikan vatandaşlığı başvurularının ise 640 dolardan 1.170 dolara çıkarılması öngörülüyordu.

Mahkemenin getirdiği engellemeyle birlikte yabancı uyruklulara ABD'de yasal olarak çalışma ve ikamet hakkı tanıyan 'yeşilkart' başvurusu ücretleri de sabit kaldı. Yeşilkart başvurusu yapanlar, eski ücret olan 1.140 dolarlık başvuru ücretini ödemekle yükümlü olacak. 14-78 yaş arasındaki yeşilkart başvuru sahiplerinin ayrıca 85 dolarlık biyometrik hizmetler bedelini de ödemeye devam edecek.

Düşük gelirli başvuru sahipleri, başvuru ücreti ödemeden muaf tutulma talebinde bulunabiliyordu. Cuma günü yürürlüğe girmesi planlanan ancak mahkeme kararıyla engellenen yeni uygulama ise büyük mali zorluk içinde olmak gibi, başvuru sahiplerinin ücret ödemekten muaf tutulmasını sağlayan bazı muafiyetleri kaldırıyordu. Böylelikle bazılarının daha sıkı hane halkı gelir eşiği uygulaması nedeniyle göçmenlik başvurusu yapması engellenecekti.