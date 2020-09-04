ABD’de Gösterici Vurmakla Suçlanan ANTİFA Üyesi Öldürüldü

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimi (US Marshals Service) Reinoehl'un yerini, hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Perşembe günü tespit etti. Adalet Bakanlığı yetkilisine göre Reinoehl, tutuklama girişimi sırasında federal görev gücüne bağlı bir polis tarafından vuruldu.

Federal güvenlik güçleri, 48 yaşındaki zanlı Michael Forest Reinoehl'u, Portland'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Washington eyaletinin Lacey kasabası yakınlarında tutuklama girişiminde bulunduğu sırada vurarak öldürdü. Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Reinoehl'un, Cumartesi gecesi göğsünden vurulan 39 yaşındaki Aaron “Jay” Danielson'un ölümünün bir numaralı zanlısı olduğunu söyledi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde geçen hafta düzenlenen protestolar sırasında sağ görüşlü bir grubun destekçisini vurarak öldürdüğünden şüphelenilen bir kişi, federal güvenlik güçleri tarafından tutuklanmak üzereyken vurularak öldürüldü.

Reinoehl, bir sosyal medya paylaşımında kendisini “Yüzde yüz ANTIFA” olarak tanımlıyor. Portland'daki ırkçılık karşıtı gösterilere düzenlik olarak katılan Reinoehl, karşı protestocuların kullandığı taktikleri “savaş” olarak nitelemiş, protestoların birinde vurulmuş, bir başkasındaysa silah taşıdığı için ceza almıştı.

Zanlının çatışma sırasında tek başına olduğunu söyleyen Brady, vurulduğu yerin zanlının ikamet adresi olmadığını düşündüğünü ve Lacey kasabasına ne sebeple gitmiş olabileceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Thurston İlçesi Şerifi Ray Brady, zanlıya kaçakları yakalama görev gücündeki dört polisin ateş ettiğini söyledi.

Yerel polis teşkilatları, federal güvenlik güçleri ve diğer güvenlik dairelerine mensup polis memurlarından oluşan Adalet Bakanlığı'na bağlı kaçakları yakalama birimi, şiddet eylemlerinde bulunan suçluları ve aranan zanlıları tutuklamakla görevli.

Reinoehl’un sabıka kaydı var

Polis, 5 Temmuz'da Reinoehl'a kamuya açık alanda mermi yüklü silah taşıdığı, tutuklanmaya direndiği ve polise müdahale ettiği gerekçesiyle ceza kesmişti.

Reinoehl, 26 Temmuz'da silahlı bir beyazla bir grup azınlık genç arasında yaşanan arbedeye karıştığı sırada dirseğinden vurulmuştu. Yerel gazete Oregonian'a konuşan Aaron Scott Collins adlı silahlı beyaz Amerikalı, bir arkadaşıyla beraber bir bardan çıktıkları sırada siyah gençlerden oluşan grubun yaşlı bir siyahı taciz ettiğini gördüklerini, arkadaşının taciz olayını telefonuyla kaydetmeye başladığını, genç grubun ise kendilerine Nazi’ler diye hitap ettiğini söyledi.

Aynı gün Associated Press haber ajansından bir muhabire konuşan Reinoehl'un kolunun kanlı bir bandajla sarılı olduğu görülmüş ve Reinoehl, bandajını değiştirmek için protestolar sırasında olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine ulaşmaya çalıştığını söylemişti.

Aaron Scott Collins ve genç grup arasındaki arbedenin sebebini bilmediğini söyleyen Reinoehl, Collins'in gençlerle kavga ettiğini gören birkaç kişinin olaya müdahale etmeye karar verdiklerini söylemişti.