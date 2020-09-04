ABD’de Gösterici Vurmakla Suçlanan ANTİFA Üyesi Öldürüldü

Oregon eyaletinin Portland kentinde geçen hafta düzenlenen protestolar sırasında sağ görüşlü bir grubun destekçisini vurarak öldürdüğünden şüphelenilen bir kişi, federal güvenlik güçleri tarafından tutuklanmak üzereyken vurularak öldürüldü.
Federal güvenlik güçleri, 48 yaşındaki zanlı Michael Forest Reinoehl'u, Portland'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Washington eyaletinin Lacey kasabası yakınlarında tutuklama girişiminde bulunduğu sırada vurarak öldürdü. Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Reinoehl'un, Cumartesi gecesi göğsünden vurulan 39 yaşındaki Aaron “Jay” Danielson'un ölümünün bir numaralı zanlısı olduğunu söyledi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimi (US Marshals Service) Reinoehl'un yerini, hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Perşembe günü tespit etti. Adalet Bakanlığı yetkilisine göre Reinoehl, tutuklama girişimi sırasında federal görev gücüne bağlı bir polis tarafından vuruldu.
Yetkili, polisle karşılaştığı sırada Reinoehl'un “silah çektiğini” söyledi. Adalet Bakanlığı'na bağlı polis biriminden yapılan açıklamada “ilk raporlar, zanlının ateşli silah çektiğini, polis memurlarının hayatına kastettiğini gösteriyor” ifadesi yer aldı.
Yerel polis teşkilatları, federal güvenlik güçleri ve diğer güvenlik dairelerine mensup polis memurlarından oluşan Adalet Bakanlığı'na bağlı kaçakları yakalama birimi, şiddet eylemlerinde bulunan suçluları ve aranan zanlıları tutuklamakla görevli.
Thurston İlçesi Şerifi Ray Brady, zanlıya kaçakları yakalama görev gücündeki dört polisin ateş ettiğini söyledi.
Şerif Brady, kaç el ateş edildiğini henüz tespit etmediklerini kaydetti.
Zanlının çatışma sırasında tek başına olduğunu söyleyen Brady, vurulduğu yerin zanlının ikamet adresi olmadığını düşündüğünü ve Lacey kasabasına ne sebeple gitmiş olabileceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.
Reinoehl, bir sosyal medya paylaşımında kendisini “Yüzde yüz ANTIFA” olarak tanımlıyor. Portland'daki ırkçılık karşıtı gösterilere düzenlik olarak katılan Reinoehl, karşı protestocuların kullandığı taktikleri “savaş” olarak nitelemiş, protestoların birinde vurulmuş, bir başkasındaysa silah taşıdığı için ceza almıştı.
Reinoehl’un sabıka kaydı var
Polis, 5 Temmuz'da Reinoehl'a kamuya açık alanda mermi yüklü silah taşıdığı, tutuklanmaya direndiği ve polise müdahale ettiği gerekçesiyle ceza kesmişti.
Reinoehl, 26 Temmuz'da silahlı bir beyazla bir grup azınlık genç arasında yaşanan arbedeye karıştığı sırada dirseğinden vurulmuştu. Yerel gazete Oregonian'a konuşan Aaron Scott Collins adlı silahlı beyaz Amerikalı, bir arkadaşıyla beraber bir bardan çıktıkları sırada siyah gençlerden oluşan grubun yaşlı bir siyahı taciz ettiğini gördüklerini, arkadaşının taciz olayını telefonuyla kaydetmeye başladığını, genç grubun ise kendilerine Nazi’ler diye hitap ettiğini söyledi.
Aynı gün Associated Press haber ajansından bir muhabire konuşan Reinoehl'un kolunun kanlı bir bandajla sarılı olduğu görülmüş ve Reinoehl, bandajını değiştirmek için protestolar sırasında olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine ulaşmaya çalıştığını söylemişti.
Aaron Scott Collins ve genç grup arasındaki arbedenin sebebini bilmediğini söyleyen Reinoehl, Collins'in gençlerle kavga ettiğini gören birkaç kişinin olaya müdahale etmeye karar verdiklerini söylemişti.
Collins'in “Yetişkinler araya girer girmez silahını çektiğini” söyleyen Reinoehl, “Ben de kavganın içine daldım ve silahı insanların kafasından çektim, karnımdan vurulmamayı başardım ama kolumdan vuruldum” demişti.
Reinoehl, Oregon eyaletinin doğusundaki Baker ilçesindeyse uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, aşırı hız yapmak ve kaçak silah taşımak suçlarıyla ilgili duruşmasına katılmadığı için aranıyordu.
Polis kayıtlarına göre Reinoehl, otoyolda içinde kızının da bulunduğu aracıyla saatte yaklaşık 180 kilometre hızla giderken başka bir araçta bulunan 17 yaşındaki oğluyla yarış yapıyordu.
George Floyd'un Minneapolis'te Mayıs ayında polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden bu yana Portland, hemen her gün protesto gösterilerine sahne oluyor.
Portland 100 gündür gösterilere sahne oluyor
Portland'daki gösteriler 100'üncü gününe girerken Oregon eyaletinin Demokrat Partili Valisi Kate Brown ve diğer partili liderler Perşembe günü şiddet eylemlerine son verilmesi çağrısında bulundu. Kentte polis memurlarına saldırdığı iddia edilen protestocular, federal güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmaya devam ediyor.
Oregon Valisi Brown, yaptığı açıklamada, “Şiddet sona ermeli. Oregon'da beyaz ırkçılığın ya da yasa uygulamayı kendine vazife edinenlerin yeri yoktur. Şiddet eylemleri içeren suça karışan herkes eşit olarak sorumlu tutulacaktır” dedi.
Vali Brown açıklamasında, polise saldıran, binalara hasar veren ve yangın çıkaran küçük bir grup solcu protestocuyu doğrudan hedef almadı. Ancak Brown'ın sözcüsü Charles Boyle, açıklamanın “Portland'da şiddete son vermek için yapılan toplu bir çağrı ve şiddet eylemlerinde bulunanların sorumlu tutulacağının tescili” olduğunu söyledi.
Brown'ın şiddeti kınayan açıklaması, eyalet bazında ve yerel düzeyde yaklaşık 20 siyasetçi, siyahların medeni haklarını savunan NAACP örgütünün yerel şubesi, Portland'ı Ulusal Basketbol Ligi NBA'de temsil eden Trailblazers takımı, Timbers futbol takımı ve Thorns kadın futbol takımı tarafından da desteklendi.
Protestocular Perşembe günü Portland'da sık sık gösterilere sahne olan emniyet binasına geri döndü. Polisten yapılan açıklamada göstericiler, Penumbra Kelly binasındaki araçlara ve memurlara bazı cisimler fırlattı. Polis iki göstericiyi gözaltına alırken göstericilerin arasına aracıyla giren bir kişi durduruldu ve ceza yazıldı.
Portland Emniyet Genel Müdürü Chuck Lovell da Belediye Başkanı Ted Wheeler'ın yaşadığı lüks apartman binasındaki bir işyerini ateşe veren ve camları kıran protestocuları kınadı. Protestocular, Black Lives Matter protestoları sırasında polisin göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla saldırmasının önüne geçmediği gerekçesiyle Portland Belediye Başkanı Wheeler'ı eleştiriyor. Wheeler'ın binadan taşınmayı planladığı kaydediliyor.
Savcı Billy Williams, bir hafta öncesinin verilerine göre, 29 Mayıs'tan bu yana Portland'da düzenlenen gösterilerde 74 kişi hakkında federal suç işledikleri iddiası bulunduğunu kaydetti.