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ABD'de gözaltına alınan göçmenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında gözaltına alınan 680 göçmen işçiden 300'ü serbest bırakıldı

ABD'nin Mississippi eyaletinin güneyinde, çarşamba günü gıda işleme tesislerine düzenlenen baskında gözaltına alınan 680 göçmen işçiden 300'ünün serbest bırakıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Sözcüsü Bryan Cox, yaptığı açıklamada, baskınlarda gözaltına alınan kişilerden 300'ünün serbest bırakıldığını, geri kalanların ise ICE gözaltı merkezine götürülerek, orada tutulacağını belirtti.

Cox, serbest bırakılan kişilerin de daha sonra mahkemeye çıkarılacağını ifade etti.

Baskınların, gözaltına alınan işçilerin çocukları açısından "acımasızca ve zararlı" olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Cox, gözaltındakilere ailelerinde bakıma muhtaç kimse ya da okul çıkışı alınması gereken çocuklarının olup olmadığının sorulduğunu ve bu kişilere, çocuklarıyla ilgili ayarlamalar yapabilmeleri için telefona erişim imkanı sağlandığını dile getirdi.

Cox, ICE'nin, durumdan okulları haberdar etmek ve ebeveynleri kendilerini okuldan alamayacak çocuklar için irtibat bilgileri sağlamak üzere iki iç güvenlik soruşturmaları çalışanını görevlendirdiğini de sözlerine ekledi.

ICE'den, gözaltına alınanların uyruklarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

- ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu

ICE Müdür Vekili Matthew Albence, çarşamba günü Mississippi eyaletinin güneyindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmenin gözaltına alındığını açıklamış ve baskının, muhtemelen ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu olduğunu belirtmişti.

Göçmenlerin, ABD'de yaşamak için uygun belgelere sahip olmadığı iddia edilmişti.

Yetkililer, yaklaşık 600 görevlinin, göçmen işçilerin kaçmasını önlemek için tarlaların çevresinde konumlandırıldığını kaydetmişti.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Trump'ın, göçmenler için sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanmasının, toplumda göçmen karşıtlığını artırdığı eleştirileri yapılıyor.

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