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ABD’de gözaltındaki bir mülteci daha öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Meksika sınırında ABD’ye girmeye çalışırken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınan bir göçmen daha gözaltındayken hayatını kaybetti.ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından Meksika sınırını kaçak geçtiği için gözaltında tutulan bir mülteci daha hayatını kaybetti.

Meksika sınırında ABD’ye girmeye çalışırken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınan bir göçmen daha gözaltındayken hayatını kaybetti.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından Meksika sınırını kaçak geçtiği için gözaltında tutulan bir mülteci daha hayatını kaybetti. Honduraslı Yimi Alexis Balderramos-Torres Haziran ayında Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak girmek isterken gözaltına alınmıştı. ICE tarafından Houston’daki gözaltı merkezinde haftalarca gözaltında tutulan 30 yaşındaki Balderramos-Torres, kaldığı hücrede kendinden geçmiş halde bulunarak hastaneye sevk edildi. Ancak Balderramos-Torres hastanede hayatını kaybetti.
Mültecinin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılması bekleniyor.

Ekim’den bu yana gözaltındayken ölen 6’ncı mülteci
Balderramos-Torres, Ekim ayından bu yana ICE nezaretinde ölen 6’ncı mülteci oldu. Nisan ayında Arizona’da grip belirtileri gösteren bir mülteci hayatını kaybetmiş, 16 yaşında bir mülteci çocuk ise Mayıs ayında Teksas’ta gripten, geçtiğimiz ay Salvadorlu bir kadın mülteci de Teksas hastanesinden taburcu edildikten sonra ölmüştü. ICE ise hayatını kaybedenlerin ABD’ye gelmeden önce tıbbi tedavi eksikliği içerisinde olduklarını ifade etmiş, aleyhine yapılan suçlamaları kabul etmemişti.
ABD medyasında çıkan haberlere göre, Balderramos-Torres Mayıs ayında güney sınırından geçerek iltica talebinde bulunmuş ancak Trump yönetiminin politikaları çerçevesinde Meksika’ya geri gönderilmişti. Ancak Balderramos-Torres geri gönderilmesinden 10 gün sonra ikinci kez sınırı geçmeye çalışmıştı. Balderramos-Torres daha önce 2013 yılında ABD’ye girmeye çalışmış ancak Honduras’a geri gönderilmişti.
Meksika hükümeti bu ayın başlarında 15 binden fazla kişinin ABD’nin geri gönderme politikası çerçevesinde ülkeye geri gönderildiğini açıklamıştı.

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