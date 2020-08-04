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ABD'de Gözler Beş Eyaletteki Önseçimlerde

04.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

ABD'de Kansas, Michigan, Arizona, Missouri ve Washington'da Demokrat ve Cuhuriyetçi partilerin Kongre adaylarının yarıştığı önseçimlere, hem parti içi dengeleri hem de Kongre'deki dengeleri değiştirebileceği gözüyle bakılıyor

ABD'de Gözler Beş Eyaletteki Önseçimlerde

Amerika’da siyasi arenada gözler, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Kongre adaylarının yarıştığı önseçimlerde. Kansas’ta Başkan Donald Trump yanlısı Cumhuriyetçi Partili Kris Kobach ile Michigan’da ilerici Demokrat Partili Rashida Tlaib’in adaylıklarına parti içi dengeleri değiştirebileceği gözüyle bakılıyor.

Kansas ve Michigan’ın yanı sıra Arizona, Missouri ve Washington eyaletlerinde de bugün önseçim yapılıyor. Bu eyaletlerdeki önseçimlerden alınacak sonuçların 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin zeminini oluşturması bekleniyor.

Kongre’nin üst kanadı Senato’nun Kansas eyaletinden Cumhuriyetçi Partili adayı Kobach ile Michigan’dan Temsilciler Meclisi üyesi adayı Demokrat Partili Rashida Tliab, kendi partileri içinde de siyasi yelpazenin uç noktalarında yer alıyor. Bu da parti içi önseçimlerinin sonuçlarının önemini daha da arttırıyor. Adaylar arasındaki yarışın sonucu, her iki partinin de daha sağ ya da daha sol bir adayı mı tercih edeceği ya da merkezde mi kalacağının göstergesi olacak.

Senato adaylığına bazı Cumhuriyetçiler’in karşı çıktığı tartışmalı isim Kobach, 2016 yılı başkanlık seçimi kampanyasında Başkan Trump’ın göçmenlik konusunda danışmanlığını yapmıştı. Kobach daha sonra da kısa bir süreliğine Trump’ın seçimlerle ilgili hilelerin araştırılması için oluşturduğu komisyonda başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

1930’lu yıllardan bu yana Demokrat bir senatör çıkarmayan Kansas eyaletinde Kobach’ın adaylığının merkezci Cumhuriyetçileri endişeye düşürmesinin nedenlerinden biri de 2018 yılında Kobach’ın eyalet valiliği seçimlerini Demokrat aday Laura Kelly karşısında kaybetmiş olması.

Senato’daki çoğunluğunu koruma çabasında olan Cumhuriyetçiler, Kobach’ın en güçlü Cumhuriyetçi rakiplerinden Temsilciler Meclisi Üyesi Roger Marshall’ın önseçim kampanyasına 1,2 milyon değerinde destek sunarken Kobach, bu kararı alan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’i eleştirdi.

McConnell’in parti içi önseçim kampanyalarına müdahale etmemesi gerektiğini savunan Kobach, “Ne zaman bir muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti’nin Senato önseçimlerinde öne geçse, McConnell hemen ılımlı bir rakibi desteklemek için ortaya atılıyor. McConnell Senato’da ‘evetçi’ bir adam istiyor” ifadelerini kullandı.

Michigan’daysa Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili 44 yaşındaki Rashida Tlaib, yeniden seçilebilmek için zorlu bir yarışla karşı karşıya. 2018 yılındaki Kongre ara seçimlerini kazanan ve Kongre’nin önde gelen kadın ve Müslüman üyelerinden olan Tlaib’in şu an parti içindeki rakibi, 2018 parti içi önseçimlerinde bin oy farkla önüne geçtiği Brenda Jones.

Detroit Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten 60 yaşındaki siyah kadın lider Brenda Jones, Tlaib’in seçmenlerine öncelik vermek yerine şöhret kazanmaya odaklandığını iddia ediyor. Jones, Tlaib’le ilgili bir yorumunda, “Ben, toplumum için gerekenin yapılması için insanlarla çalışan biriyim. Ve bunu onlarla her zaman aynı görüşte olmasam da yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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