ABD'de Gözler Beş Eyaletteki Önseçimlerde

Kongre’nin üst kanadı Senato’nun Kansas eyaletinden Cumhuriyetçi Partili adayı Kobach ile Michigan’dan Temsilciler Meclisi üyesi adayı Demokrat Partili Rashida Tliab, kendi partileri içinde de siyasi yelpazenin uç noktalarında yer alıyor. Bu da parti içi önseçimlerinin sonuçlarının önemini daha da arttırıyor. Adaylar arasındaki yarışın sonucu, her iki partinin de daha sağ ya da daha sol bir adayı mı tercih edeceği ya da merkezde mi kalacağının göstergesi olacak.

Kansas ve Michigan’ın yanı sıra Arizona, Missouri ve Washington eyaletlerinde de bugün önseçim yapılıyor. Bu eyaletlerdeki önseçimlerden alınacak sonuçların 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin zeminini oluşturması bekleniyor.

Amerika’da siyasi arenada gözler, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Kongre adaylarının yarıştığı önseçimlerde. Kansas’ta Başkan Donald Trump yanlısı Cumhuriyetçi Partili Kris Kobach ile Michigan’da ilerici Demokrat Partili Rashida Tlaib’in adaylıklarına parti içi dengeleri değiştirebileceği gözüyle bakılıyor.

Senato adaylığına bazı Cumhuriyetçiler’in karşı çıktığı tartışmalı isim Kobach, 2016 yılı başkanlık seçimi kampanyasında Başkan Trump’ın göçmenlik konusunda danışmanlığını yapmıştı. Kobach daha sonra da kısa bir süreliğine Trump’ın seçimlerle ilgili hilelerin araştırılması için oluşturduğu komisyonda başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

1930’lu yıllardan bu yana Demokrat bir senatör çıkarmayan Kansas eyaletinde Kobach’ın adaylığının merkezci Cumhuriyetçileri endişeye düşürmesinin nedenlerinden biri de 2018 yılında Kobach’ın eyalet valiliği seçimlerini Demokrat aday Laura Kelly karşısında kaybetmiş olması.

Senato’daki çoğunluğunu koruma çabasında olan Cumhuriyetçiler, Kobach’ın en güçlü Cumhuriyetçi rakiplerinden Temsilciler Meclisi Üyesi Roger Marshall’ın önseçim kampanyasına 1,2 milyon değerinde destek sunarken Kobach, bu kararı alan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’i eleştirdi.

McConnell’in parti içi önseçim kampanyalarına müdahale etmemesi gerektiğini savunan Kobach, “Ne zaman bir muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti’nin Senato önseçimlerinde öne geçse, McConnell hemen ılımlı bir rakibi desteklemek için ortaya atılıyor. McConnell Senato’da ‘evetçi’ bir adam istiyor” ifadelerini kullandı.