ABD'de Gözler Biden'ın Açıklayacağı Ekonomi Paketinde

Wall Street’in bu hafta gündeminde iki önemli konu bulunuyor. Birincisi Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 14 Ocak Perşembe günü ekonomik destek paketine ilişkin yapacağı açıklamalar. Bunun yanında, endekslerde işlem gören şirketlerin geçtiğimiz hafta Kongre'de yaşanan olayların ardından Donald Trump yönetimine ve hatta büyük ölçüde Cumhuriyetçi Parti'ye finansal destek vermeyeceklerini açıklamaları piyasalar için büyük önem taşıyor.
20 Ocak’ta göreve resmen başlayacak olan Joe Biden'ın göreve gelir gelmez hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketinin ayrıntıları Perşembe günü açıklanacak. Biden gecen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü vermişti ama ayrıntıya girmemişti.
Yatırımcılar Biden’in göreve başlamasının ardından onaylanmasına kesin gözüyle bakılan yardım paketinde Amerikalılar'a yardım çeklerinin yeni bir serisinin daha olmasını, Mart ayında sona erecek olan işsizlik maaşlarının uzatılmasını ve küçük işletmelere tanınan kredilerin arttırılmasını bekliyorlar. Corona virüsünden en kötü etkilenen eyaletlerin de şu ana kadar bekledikleri ancak alamadıkları yardımı almaları bekleniyor. Bu bölgelerin başında da New York yer alıyor.
Wall Street’in en büyük endişesi olan vergi konusunun ise önümüzdeki ilk sene içinde değişmesi beklenmiyor. Uzmanlara göre Amerika’nın içinde bulunduğu kriz göz önünde tutularak normalde Demokratlar'dan beklenecek ilk adım olan vergi artışı, 2022’deki ara seçimlerin bitmesine kadar Biden yönetiminin ekonomik planları arasında yer almayacak. Ekonomistler Biden’in şu anda %21 olan şirket vergi oranını %25’e çıkartmasını bekleseler de, başkanlığı süresince tekrar %35'e yükseltmesini mümkün görmüyorlar.
Bu spekülasyonlar Pazartesi haftaya düşüşle başlayan endekslerin Salı sabahı yükselmelerine sebep oldu ancak gün içinde teknoloji sektöründe yaşanan düşüşlerin etkisiyle bu yükselişler kısa süreliydi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayların ardından Başkan Trump’ı platformdan bloke eden Twitter ve Facebook hisseleri bir haftada %6’lik düşüş kaydederken, Microsoft, Alphabert, Amazon ve Netlix hisseleri de düşüşteydi. Teknoloji sektörü düşüşlerinin ana sebebi Biden’in yardım paketi ve Corona virüsü döneminde değer kaybeden diğer sektörlerin yükselme olasılığı olarak görülüyor.
Piyasaları yakından ilgilendiren diğer önemli konu ise Başkan Trump’a desteklerini geri çeken şirketler. Bu şirketlerin başında Başkan’ın bir zamanlar golf sahalarını ve otellerini finanse etmeye yardımcı olan büyük bir kredi kaynağı Deutsche Bank geliyor. Banka yetkililerinin CNN Business’e verdikleri bilgilere göre Almanya'nın en büyük bankası gelecekte başkan ve şirketleri ile iş yapmaktan kaçınmaya karar verdiğini söyledi. Deutsche Bank dışında Pazartesi günü Signature Bank, Seçiciler Kurulunu yok saymak için oy kullanan Kongre üyelerinden herhangi biriyle gelecekte iş yapmayacağını ve Trump'ın kişisel hesaplarını kapatmaya başladığını söylemiş, başkanın istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.
Bu bankalar dışında Citigroup, JP Morgan, Bank of America ve Goldman Sachs da Cumhuriyetçi Parti'ye verdikleri desteği keseceklerini açıkladılar.
Başkan Trump’n golf tesislerinde golf turnuvaları yapan PGA yani Profesyonel Golf Kurumu da yine ilişiğini kesen şirketler arasında geliyor. Benzer adımlar atan sosyal medya platformlarına Snaphat, Youtube ve Reddit de katıldı. Bu şirketler dışında AT&T, Amazon, Comcast, Blue Cross Blue Shield, Ford, Best Buy ve Marriott International oteller zinciri de yine geçen haftaki oturumda oylarını Biden’in başkanlığını tanımayarak kullanan adayların kampanyalarını desteklemeyeceklerini açıklayan şirketler arasında bulunuyor.