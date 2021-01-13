ABD'de Gözler Biden'ın Açıklayacağı Ekonomi Paketinde

Wall Street’in bu hafta gündeminde iki önemli konu bulunuyor. Birincisi Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 14 Ocak Perşembe günü ekonomik destek paketine ilişkin yapacağı açıklamalar. Bunun yanında, endekslerde işlem gören şirketlerin geçtiğimiz hafta Kongre'de yaşanan olayların ardından Donald Trump yönetimine ve hatta büyük ölçüde Cumhuriyetçi Parti'ye finansal destek vermeyeceklerini açıklamaları piyasalar için büyük önem taşıyor.

20 Ocak’ta göreve resmen başlayacak olan Joe Biden'ın göreve gelir gelmez hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketinin ayrıntıları Perşembe günü açıklanacak. Biden gecen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü vermişti ama ayrıntıya girmemişti.

Yatırımcılar Biden’in göreve başlamasının ardından onaylanmasına kesin gözüyle bakılan yardım paketinde Amerikalılar'a yardım çeklerinin yeni bir serisinin daha olmasını, Mart ayında sona erecek olan işsizlik maaşlarının uzatılmasını ve küçük işletmelere tanınan kredilerin arttırılmasını bekliyorlar. Corona virüsünden en kötü etkilenen eyaletlerin de şu ana kadar bekledikleri ancak alamadıkları yardımı almaları bekleniyor. Bu bölgelerin başında da New York yer alıyor.