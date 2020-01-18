'ABD'de Grip Yüzünden Çocuk Ölümleri Artıyor'

4 yaşındaki Jade DeLucia, görme yetisini kaybetti. Nedeni kaza ya da nörolojik bir hastalık değil, grip. Geçen 19 Aralık’ta kendini iyi hissetmediğini söyledi Jade. Ateşi çıkıyor ama ilaçlar etkisini hemen gösteriyordu. Küçük kız, arkadaşlarıyla oynamaya geri dönüyordu. 24 Aralık’taysa kabus başladı. Jade Noel’e uyanamadı. Vücudu yanıyordu ama baygındı. Hastaneye yetiştirdiklerinde havale başladı. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'ye göre Ekim ayından bu yana grip sezonunda ülke genelinde 30’un üzerinde çocuk hayatını kaybetti. CDC'nin grip takip ekibinden Lynette Brammer, “Bu grip sezonunda enflüanza B virüsünün hakim olduğunu görüyoruz. Enflüanza B virüsü en son 1992-1993 grip sezonunda baskın olarak görülmüştü. Şu anki durum bu nedenle olağan değil. Daha çok çocuklarda ve yaşlılarda etkili. Enflüanza A virüsü de biraz artmaya başladı ancak B virüsünün bu kadar etkin olması gerçekten olağan dışı” dedi. Uzmanlar neden özellikle enflüanza B’nin çocuklarda bu kadar ağır seyrettiğini bulmaya çalışıyor. Bir neden bu virüs neslinin geçmişte baskın olmaması nedeniyle çocukların geçmişte düşük dozlarına bile maruz kalmaması, bu yüzden de bünyelerinin nasıl savaşacağını bilmemesi.

4 yaşındaki Jade iki hafta hastanede kaldı. Grip virüsü beynine yerleşmiş ve beyninde ödeme bağlı hasara neden olmuştu. Küçük çocuk bir hafta sonra gözlerini açtı ama önce ailesi sonra doktorlar Jade’in göremediğini fark etti. Sürecin başında ailesi endişeli değildi. Zira Jade ve kardeşine geçen Mart ayında grip aşısı yaptırmışlardı. Aşının bir yıl geçerli olacağını sanıyorlardı. Oysa her grip sezonu öncesi aşı yenileniyor. Bu yılki aşı, grip virüsünün genetik farklılığı bulunan 4 alt türüne karşı koruyor. İki tür enflüanza A ve iki tür B virüsüne karşı. Ancak bu iki tip B virüsünden birine karşı koruma yeterince kuvvetli değil. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu sezonki grip aşısının Enflüanza B/Victoria olarak bilinen virüse karşı yüzde 58 uyumlu olduğunu açıkladı. Yani çocuğunuz grip olursa, aşısı olsa bile yüzde 42 tehlike altında. Grip sezonu sona erinceye kadar aşının toplamda ne kadar etkili olduğu tam ortaya çıkmayacak. Ancak bu uyumsuzluk aşı olmamak için bir mazeret değil.