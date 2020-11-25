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ABD’de Günlük Can Kaybı Rekoru

25.11.2020 22:40 | Son Güncelleme:
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ABD’de Günlük Can Kaybı Rekoru

Son verilere göre, dün virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2.157’ye ulaştı. Bu rakam, ülkede her 40 saniyede bir kişinin Corona’dan hayatını kaybettiği anlamına geliyor

ABD’de Corona virüsünden kaynaklı günlük can kayıplarının sayısında yeni bir rekor kırıldı. Mayıs ayından bu yana bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez iki bini geçti. Ülke genelinde hastanelerin zaten dolu olması, ileriki günlerde ölü sayısında artışın da devam edeceğinin işaretini veriyor. ABD’de salgının önlenemez biçimde hızla yayılmayı sürdürmesi, tatil sezonuna da gölge düşürmüş durumda.

Son verilere göre, Salı günü virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2.157’ye ulaştı. 170 bin kişinin daha testi pozitif çıktı. Bu rakam, ülkede her 40 saniyede bir kişinin Corona’dan hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Uzmanlar, bu haftaki Şükran Günü tatili nedeniyle resmi uyarılara aldırış etmeyip seyahat planlarını bozmayan milyonlarca Amerikalı yüzünden bu sayının çok daha artabileceği uyarısında bulunuyor.

Reuters’ın resmi verilerden derlediği bilançoya göre, ABD’de 6 aydan uzun süredir bir gün içinde yaşanan en fazla can kaybı 2.806 ölümle 14 Nisan’da olmuştu. Salı günü bir rekor da hastaneye yeni kaldırılanların sayısında gerçekleşti. 87 bini kişi daha Salı günü Corona’dan kaynaklı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Fauci: “Biraz daha sabredin”

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikan halkına, maske takma, sosyal mesafe kurallarına dikkat etme ve iç mekanlar başta olmak üzere kalabalık ortamlardan uzak durma konusunda “biraz daha sabredin” mesajını verdi.

Şükran Günü vesilesiyle toplanmaların mümkün olduğu kadar az kişiyle yapılması çağrısında bulunan Fauci, “Eğer bu tedbirleri yerine getirirsek, bu işi atlatacağız. Tatilden önce son ricam bu” dedi. Fauci bu açıklamaları ABC News kanalının “Good Morning America” programında yaptı.

Okul bölgeleri her iki tarafın baskısı altında

Bu arada Reuters haber ajansının 217 okul bölgesinden yaptığı araştırmaya göre, okullar, öğrencilerin salgın sırasında nasıl bir eğitim alması gerektiği konusunda tüm taraflardan baskı görüyor..

Birçok veli, derslerin sanal ortamda verilmesine itirazını sürdürürken, bazı velilerse çocuklarını okula erken göndermekten kaygı duyuyor. Öğretmenlerse, yüz yüze eğitimde kendilerini rahat hissetmediklerini söylüyor.

“Her şey yolunda giderse yıl sonuna kadar 40 milyon doz aşı dağıtılabilir”

Üzerinde çalışılan aşıların umut vadetmesiyse bu kaygıları gidermeye yardımcı olabilir.

ABD hükümetinin aşı çalışmaları konusundaki Işık Hızı Operasyonu programından yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, düzenleyici kurumlardan acil kullanım için ilk onayı aldıktan sonra başlangıç aşaması olarak ülke genelinde 6,4 milyon doz Corona aşısı dağıtmayı planladıklarını söyledi ve bunun en erken 10 Aralık’ta olabileceğini söyledi. Yetkililer, planlamada her şeyin yolunda gitmesi halinde yıl sonuna kadar 40 milyon doz aşının dağıtılacağını belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer’ın aşısı için acil kullanım izni konusundaki kararını 10 Aralık’ta açıklaması bekleniyor.

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden da, salgınla mücadeleyi birinci önceliği haline getirmiş durumda ve bugün bu konuda bir konuşma yapmayı planlıyor.

Fauci de C-SPAN’e yaptığı açıklamada, Biden’ın ekibiyle temasta olduğunu ve herhangi bir görev gücünde hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump ise seçimlerden sonraki dönemde bu konuda genelde sessiz kaldı. Trump dün sadece Beyaz Saray’da borsadaki gelişmelerle ilgili çok kısa bir açıklama yaptı.

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