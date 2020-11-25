ABD’de Günlük Can Kaybı Rekoru

ABD’de Corona virüsünden kaynaklı günlük can kayıplarının sayısında yeni bir rekor kırıldı. Mayıs ayından bu yana bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez iki bini geçti. Ülke genelinde hastanelerin zaten dolu olması, ileriki günlerde ölü sayısında artışın da devam edeceğinin işaretini veriyor. ABD’de salgının önlenemez biçimde hızla yayılmayı sürdürmesi, tatil sezonuna da gölge düşürmüş durumda. Son verilere göre, Salı günü virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2.157’ye ulaştı. 170 bin kişinin daha testi pozitif çıktı. Bu rakam, ülkede her 40 saniyede bir kişinin Corona’dan hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Uzmanlar, bu haftaki Şükran Günü tatili nedeniyle resmi uyarılara aldırış etmeyip seyahat planlarını bozmayan milyonlarca Amerikalı yüzünden bu sayının çok daha artabileceği uyarısında bulunuyor. Reuters’ın resmi verilerden derlediği bilançoya göre, ABD’de 6 aydan uzun süredir bir gün içinde yaşanan en fazla can kaybı 2.806 ölümle 14 Nisan’da olmuştu. Salı günü bir rekor da hastaneye yeni kaldırılanların sayısında gerçekleşti. 87 bini kişi daha Salı günü Corona’dan kaynaklı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Fauci: “Biraz daha sabredin” Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikan halkına, maske takma, sosyal mesafe kurallarına dikkat etme ve iç mekanlar başta olmak üzere kalabalık ortamlardan uzak durma konusunda “biraz daha sabredin” mesajını verdi. Şükran Günü vesilesiyle toplanmaların mümkün olduğu kadar az kişiyle yapılması çağrısında bulunan Fauci, “Eğer bu tedbirleri yerine getirirsek, bu işi atlatacağız. Tatilden önce son ricam bu” dedi. Fauci bu açıklamaları ABC News kanalının “Good Morning America” programında yaptı. Okul bölgeleri her iki tarafın baskısı altında Bu arada Reuters haber ajansının 217 okul bölgesinden yaptığı araştırmaya göre, okullar, öğrencilerin salgın sırasında nasıl bir eğitim alması gerektiği konusunda tüm taraflardan baskı görüyor.. Birçok veli, derslerin sanal ortamda verilmesine itirazını sürdürürken, bazı velilerse çocuklarını okula erken göndermekten kaygı duyuyor. Öğretmenlerse, yüz yüze eğitimde kendilerini rahat hissetmediklerini söylüyor.