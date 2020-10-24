ABD’de Günlük Vaka Artışı Bir Kez Daha Rekor Düzeye Yaklaştı

ABD’de son 24 saat içinde görülen yeni Corona virüsü vakalarının sayısı şu ana kadarki en yüksek ikinci vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Reuters haber ajansına göre ABD’de havalar soğumaya başladıkça her bölgede vaka sayılarında artış yaşanıyor. Perşembe günü 76.195 yeni vaka açıklandı. Reuters’a göre ABD günlük vaka sayısında 16 Temmuz’da 77.299 vaka ile rekor kırmıştı. Dünyada bir günde daha fazla vaka görülen tek ülke ise 17 Eylül tarihinde Hindistan olmuştu. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, bireylerin davranışlarındaki değişimin artışa etki eden önemli faktörlerden olduğunu söyledi ve ev toplantılarının salgının yayılmasında önemli olmaya başladığını aktardı. ‘‘Başkan umut vermek istedi’’ Başkan Donald Trump’ın dünkü tartışma programında Demokrat rakibi Joe Biden’ın karşısında ABD’nin Corona virüsü salgınında köşeyi dönmek üzere olduğu şeklindeki sözleri sorulduğundaysa Azar, Başkan’ın Corona aşısını ve tedavi yöntemlerini bekleyen Amerikalılar’a umut vermek istediğini söyledi.

Azar, ABD’nin çok ciddi bir dönemin içinden geçtiğini ve Başkan’ın da bunu bildiğini belirtti. ABD’de Perşembe günü 916 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bir gün önceyse 1.200 ile ölü sayısı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. ABD’de Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin oranı geçen hafta yüzde 13 arttı. Geçen hafta günde ortalama 785 can kaybı oldu. Hastanedeki hasta sayısı da artıyor ABD hastanelerindeki Corona virüsü hastalarının sayısı da son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Şu anda ülke genelinde 41.000 kişi Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatmış durumda. Reuters’a göre bu rakam 1 Ekim’le karşılaştırıldığında yüzde 34 artışa işaret ediyor. Kuzey Dakota, Perşembe günü 887 yeni vaka ile nüfusa düşen vaka sayısında Corona virüsünden en kötü etkilenen eyalet olmaya devam ediyor. Bunu Güney Dakota, Montana ve Wisconsin izliyor. En yüksek rakama bakıldığındaysa Teksas Perşembe günü 6.820 ile en fazla vakanın görüldüğü eyalet oldu. Bunu 6.365’le California izledi.

Sekiz eyalette bir günde yaşanan vaka artışında rekor rakamlar görüldü. Bunlar Colorado, Illinois, Indiana, Montana, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma ve Utah. Yedi eyalet ise hastaneye yatan hasta sayısında rekor kırdı. Bunlar Iowa, Kentucky, Oklahoma, Güney Dakota, Tennessee, Wisconsin ve Wyoming. ABD’nin Ortabatı bölgesinde hastaneye yatan Corona virüsü hastalarının sayısı 11.369’a çıktı. Bu eyaletler hastaneye yatan hasta sayısında arka arkaya yedi gün boyunca rekor kırdı. Kuzeydoğu ise ABD’nin vakalarda artış görülmeyen tek bölgesi, ancak burada da bulaştırma oranları yüksek seyrediyor. Bu durum Boston’daki devlet okullarının bu hafta tamamen online eğitime dönmesine neden oldu. Vermont’ta ise Perşembe günü yalnızca 16 yeni vaka görüldü ve Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan hiç olmadı. İlkbaharda salgının zirveye tırmandığı New York eyaletindeyse aylar sonra ilk kez sinema salonları kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ancak salonlar kapasitelerinin yüzde 25’i kadar hizmet verecek ve sınırlamalar uygulanacak. New York kentindeyse Vali Andrew Cuomo’nun talimatıyla sinema salonları kapalı kalmaya devam edecek.