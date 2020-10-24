HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ABD’de Günlük Vaka Artışı Bir Kez Daha Rekor Düzeye Yaklaştı

ABD’de Günlük Vaka Artışı Bir Kez Daha Rekor Düzeye Yaklaştı

24.10.2020 00:37 | Son Güncelleme

ABD’de son 24 saat içinde görülen yeni Corona virüsü vakalarının sayısı şu ana kadarki en yüksek ikinci vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Perşembe günü 76.195 yeni vaka açıklandı. Reuters’a göre ABD günlük vaka sayısında 16 Temmuz’da 77.299 vaka ile rekor kırmıştı

ABD’de Günlük Vaka Artışı Bir Kez Daha Rekor Düzeye Yaklaştı

ABD’de son 24 saat içinde görülen yeni Corona virüsü vakalarının sayısı şu ana kadarki en yüksek ikinci vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Reuters haber ajansına göre ABD’de havalar soğumaya başladıkça her bölgede vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Perşembe günü 76.195 yeni vaka açıklandı. Reuters’a göre ABD günlük vaka sayısında 16 Temmuz’da 77.299 vaka ile rekor kırmıştı.

Dünyada bir günde daha fazla vaka görülen tek ülke ise 17 Eylül tarihinde Hindistan olmuştu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, bireylerin davranışlarındaki değişimin artışa etki eden önemli faktörlerden olduğunu söyledi ve ev toplantılarının salgının yayılmasında önemli olmaya başladığını aktardı.

‘‘Başkan umut vermek istedi’’

Başkan Donald Trump’ın dünkü tartışma programında Demokrat rakibi Joe Biden’ın karşısında ABD’nin Corona virüsü salgınında köşeyi dönmek üzere olduğu şeklindeki sözleri sorulduğundaysa Azar, Başkan’ın Corona aşısını ve tedavi yöntemlerini bekleyen Amerikalılar’a umut vermek istediğini söyledi.

Azar, ABD’nin çok ciddi bir dönemin içinden geçtiğini ve Başkan’ın da bunu bildiğini belirtti.

ABD’de Perşembe günü 916 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bir gün önceyse 1.200 ile ölü sayısı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. ABD’de Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin oranı geçen hafta yüzde 13 arttı. Geçen hafta günde ortalama 785 can kaybı oldu.

Hastanedeki hasta sayısı da artıyor

ABD hastanelerindeki Corona virüsü hastalarının sayısı da son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Şu anda ülke genelinde 41.000 kişi Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatmış durumda. Reuters’a göre bu rakam 1 Ekim’le karşılaştırıldığında yüzde 34 artışa işaret ediyor.

Kuzey Dakota, Perşembe günü 887 yeni vaka ile nüfusa düşen vaka sayısında Corona virüsünden en kötü etkilenen eyalet olmaya devam ediyor. Bunu Güney Dakota, Montana ve Wisconsin izliyor. En yüksek rakama bakıldığındaysa Teksas Perşembe günü 6.820 ile en fazla vakanın görüldüğü eyalet oldu. Bunu 6.365’le California izledi.

Sekiz eyalette bir günde yaşanan vaka artışında rekor rakamlar görüldü. Bunlar Colorado, Illinois, Indiana, Montana, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma ve Utah.

Yedi eyalet ise hastaneye yatan hasta sayısında rekor kırdı. Bunlar Iowa, Kentucky, Oklahoma, Güney Dakota, Tennessee, Wisconsin ve Wyoming. ABD’nin Ortabatı bölgesinde hastaneye yatan Corona virüsü hastalarının sayısı 11.369’a çıktı. Bu eyaletler hastaneye yatan hasta sayısında arka arkaya yedi gün boyunca rekor kırdı.

Kuzeydoğu ise ABD’nin vakalarda artış görülmeyen tek bölgesi, ancak burada da bulaştırma oranları yüksek seyrediyor. Bu durum Boston’daki devlet okullarının bu hafta tamamen online eğitime dönmesine neden oldu. Vermont’ta ise Perşembe günü yalnızca 16 yeni vaka görüldü ve Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan hiç olmadı.

İlkbaharda salgının zirveye tırmandığı New York eyaletindeyse aylar sonra ilk kez sinema salonları kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ancak salonlar kapasitelerinin yüzde 25’i kadar hizmet verecek ve sınırlamalar uygulanacak. New York kentindeyse Vali Andrew Cuomo’nun talimatıyla sinema salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçebilir

Öte yandan Washington Üniversitesi’nin araştırmasına göre Şubat ayının sonuna kadar Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçebilir. Çalışmada herkesin maske takması durumunda 130 bin kişinin hayatının kurtulabileceği kaydedildi.

Çalışmayı yürüten enstitünün başkanı Chris Murray, ‘‘Çok önemli bir sonbahar-kış vaka artışı dönemine doğru ilerliyoruz’’ dedi.

Murray, maske kullanılmasının yaygınlaştırılmasının ABD’nin salgından az hasarla çıkmasının en kolay yolu olduğunu söyledi ve ‘‘Çok sayıda hayatı kurtarabiliriz’’ dedi.

Murray, ABD’de birçok eyalette sosyal mesafe önlemlerinin yeniden uygulamaya konması gerekeceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hangi hastalık kaç puan ediyor?Hangi hastalık kaç puan ediyor?
İlk ara tatili ne zaman?İlk ara tatili ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grip aşısı puana göre yapılıyor... Hangi hastalık kaç puan ediyor? Grip aşısı puan hesaplama nasıl oluyor?
Hangi hastalık kaç puan ediyor?
Böcek ısırması durumunda ne yapılmalı? Böcek sokması tedavisi - Böcek sokması
Böcek ısırması durumunda ne yapılmalı?
Ağız gargarasıyla ayakları yıkamanın 3 faydası! Nasır ve ağrılar için...
Ağız gargarasıyla ayakları yıkamanın 3 faydası! Nasır ve ağrılar için...
Gilaburu nedir? Gilaburunun faydaları neler?
Gilaburu nedir? Gilaburunun faydaları neler?
Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...
Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...
Hayıt nedir? Hayıt nelere iyi gelir? Hayıtın yararları
Hayıt nedir? Hayıt nelere iyi gelir? Hayıtın yararları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.