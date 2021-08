ABD’de Günlük Vaka Ortalaması Yeniden 100 Bine Yükseldi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Amerika’da nüfusun yüzde 50’si tam doz aşı olmuş durumda. Ancak ülkede hızla yayılmaya devam eden Corona virüsünün Delta varyantı, günlük ortalama vaka sayısını yeniden 100 bin eşiğinin üzerine yükseltti.

Haziran ayında Amerika’da günlük ortalama yeni Corona virüsü vaka sayısı 11 bin civarındaydı. Bu rakam şu an ise 107 bin 143. Artışlar özellikle aşılama oranının daha az olduğu bölgelerde kaydediliyor.

Pandeminin başı itibarıyla günlük ortalama yeni vaka sayılarının 100 bini geçmesi yaklaşık 9 ay sürmüş, ülkede 2021 Ocak ayında bu ortalama doruğa ulaşarak 250 bini görmüştü. Ancak Haziran ayında 11 binlerde olan yeni vaka ortalamasının sadece 6 hafta içinde yeniden 100 bine ulaşması endişe yaratıyor.

Bu artışın, ülkedeki yetişkin nüfusunun yüzde 70’inin en az bir doz, toplam nüfusunun yüzde 50’sinin ise tam doz aşı olduğu bir dönemde kaydedilmesi Delta varyantının etkisiyle ilgili kaygıları arttırıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre, yedi güne dayalı günlük ortalama can kaybı da artışta. 6 Ağustos, Cuma günü itibarıyla, Amerika’daki Corona virüsü kaynaklı günlük can kaybı ortalaması 500’e yükseldi. Önceki iki hafta boyunca günlük can kaybı ortalaması 270 civarındaydı.

Uzmanlar, virüsün özellikle aşılama oranının en az olduğu güney eyaletlerinde daha fazla yayıldığının altını çiziyor.

Aşı karşıtlarının oranının daha fazla olduğu güney eyaletlerinde virüs kaynaklı hastane yatışları da artışa geçti.

“Amerikalılar’ın yarısı tam doz aşı oldu”

Pandemiden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika’da nüfusun yarısı tam doz Corona virüsü aşısı oldu. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray’dan geldi.

Beyaz Saray’ın Corona virüsü veri yönetiminde sorumlu direktörü Cyrus Shahpar dün Twitter’da paylaştığı mesajında, “Bugün 821 bin dozun uygulandığı kayıtlara geçti. Bunlara 565 bin yeni aşı olan kişi dahil. Yeni aşı olanların 7 güne dayalı ortalaması geçen haftaya göre yüzde 11 ve son iki haftaya kıyasla da yüzde 44 oranında arttı. Amerikalılar’ın yüzde 50’si artık tam doz aşılı. Yola devam!” ifadelerini kullandı.

EMA’dan Johnson & Johnson uyarısı

Diğer taraftan, Shahpar’ın mesajının öncesinde Avrupa Birliği İlaç Dairesi (EMA) merkezi Amerika’da olan Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği Corona virüsü aşısıyla ilgili uyarıda bulundu. EMA’nın uyarısında, aşının neden olabileceği olası yan etkilerle ilgili tıbbi uyarı zorunluluğu getirilmesi çağrısı yapıldı.

EMA yetkilileri Johnson & Johnson aşısının yol açabildiği kan pıhtılaşmasının yanı sıra, baş dönmesi ve kulak çınlamasına da dikkat çekti.

Diğer taraftan, Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi de Corona virüsünün, özellikle son dönemlerde Delta varyantı nedeniyle yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

İlk olarak yaklaşık 20 ay önce Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve pandemiye neden olan Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde can kaybı sayısı 4 milyon 200 bini geçti. Tespit edilen toplam vaka sayısı ise 200 milyondan fazla.

35 milyonu aşkın vakanın kayıtlara geçtiği Amerika pandemiden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelirken, ABD’yi Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya takip ediyor.