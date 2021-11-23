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ABD’de Günlük Vaka Sayısı 100 Bine Yaklaştı

23.11.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC Başkanı Rochelle Walensky ülkede günlük vaka sayısının 92 bine yükseldiğini ve aşıya elverişli 59 milyon kişinin hala aşı olmadığını belirtti. Amerika'da tatil sezonu yaklaşırken yetkililer halkı ilave doz aşılarını yaptırmaya çağırıyor

Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü'nün düzenlediği basın toplantısında konuşan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky ülkede günlük vaka sayısının 92 bine yükseldiğini ve aşıya elverişli 59 milyon kişinin hala aşı olmadığını kaydetti.

Amerikalılar’a tatil sezonuna girerken ilave doz aşı olma tavsiyesinde bulunan Walensky, ülkede 7 günlük ortalama vaka sayısının yüzde 18 artarak günlük 92 bine yükseldiğini kaydetti.

Walensky, aşı olmaya uygun 47 milyon yetişkinle 12 milyon gencin aşı olmadığını da söyledi.

Basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Antony Fauci de Walensky gibi Amerikalılar’a ilave doz aşı olmaları tavsiyesinde bulundu. Fauci, diğer bazı ülkelerde konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını örnek göstererek, ilave dozun önemine vurgu yaptı.

Amerika'da geçtiğimiz hafta 18 yaşından büyüklere ilave doz aşıya onay verilmişti. Ülkede 30 milyondan fazla kişi ilave doz aşılarını olmuş durumda.

Beyaz Saray Corana Virüsü ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients de yönetimin federal çalışanlara aşıyı zorunlu tutmasına yüzde 95 uyulduğunu söyledi.

Zients, Başkan’ın yönetim ofisinde çalışanların yüzde 99’unun da aşılandığını aktardı.

Zients ayrıca Avrupa’da bazı ülkelerin yeniden kapanmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak; Amerika’nın o yöne gitmediğini belirtti ve “bu bizim kontrolümüz altında” ifadesini kullandı. Zients, salgınla mücadeleyi geniş çaplı hızlandırma için gerekli araçlara sahip olduklarını söyledi.

Beyaz Saray da sağlık yetkililerinin bu yöne bir tavsiyesi olmadığını açıkladı.

Bu arada CDC, artan vaka sayıları nedeniyle Almanya ve Danimarka’ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

CDC, bu ülkelerle ilgili uyarısı seviyesini 4’e yükseltmiş oldu.

CDC, dünya genelinde yaklaşık 75 ülkeyi 4 seviyesinde tutuyor. Bunlar arasında birçok Avrupa ülkesi de var.

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