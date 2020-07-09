ABD’de Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekorlar

ABD’de Corona virüsü vakalarında son dokuz içinde beşinci kez günlük vaka artış rekoru kırıldı.

New York Times’ın verilerine göre, ülkede Çarşamba günü 59 bin 400’ün üzerinde yeni vaka tespit edildi. Bir önceki rekor 56 bin 567’yle geçen Cuma günüydü.

Ülkede özellikle güney ve batı eyaletlerinde salgın büyük bir hızla artmaya devam ederken, Çarşamba günü beş eyalette yine bir gün içindeki en yüksek vaka sayılarına ulaşıldı. Bu eyaletler Missouri, Tennessee, Teksas, Utah ve West Virginia olarak sıralanıyor.

ABD’de toplam vaka sayısı da bu hafta içinde 3 milyonu geçmişti.

Gazetenin haberine göre, ülkede son iki hafta içinde günlük yeni vakaların sayısı yüzde 72 oranında arttı. Çarşamba günü itibariyle 24 eyalette son bir hafta içinde vaka sayıları rekor düzeyde sürekli yükseldi.

Teksas’ta Çarşamba günü 10 bine yakın yeni vaka rapor edilirken, Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx, eyalette pozitif test oranlarının Temmuz başı itibariyle yüzde 20 oranında seyrettiğini söyledi. Bu oran bir önceki ayın iki katı konumunda.