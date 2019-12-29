ABD’de Hahamın Evinde Bıçaklı Saldırı

New York eyaletinde bir hahamın evinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Saldırı New York kentinin kuzeyinde Monsey’de meydana geldi. Saldırının evde Hanuka kutlaması sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Şüphelinin önce olay bölgesinden kaçtığı, daha sonra polis takibi sonrasında yakalandığı kaydedildi.

Yaralananlardan birinin 6 kez bıçaklandığı kaydedildi.

Saldırı tam da Yahudi toplumuna yönelik tehditlerin artmasının ardından polisin devriyelerini arttırdığı açıklaması sonrasında geldi.

Saldırı anında evde onlarca kişinin olduğu kaydedildi.

Saldırganın daha sonra ev yakınlarındaki Sinagoga girmeye çalıştığı, içerdekilerin kapıyı kilitlemesi sonucu bunu başaramadığı da gelen bilgiler arasında.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin saldırıyla ilgili olarak Yahudi karşıtlığının sadece Yahudi ve İsrail’in problemi olmadığını belirtti. Rivlin, “bu şeytana karşı karşı koymak için birlikte çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

Saldırı, New York kenti ve çevresinde bir dizi tehditler ve saldırıların ardından geldi. Belediye Başkanı Bill de Blasio Brooklyn’de üç ayrı bölgede ilave polis devriyelerini açıklamıştı.

Cuma günü New York polisi 13 Aralık’tan bu yana bildirilen Yahudi toplumuna karşı 8 olayın soruşturulduğunu açıklamıştı.

New York polisi bu yıl suç oranının yüzde 22 arttığını belirtiyor.

