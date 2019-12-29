HABER
  4. ABD’de Hahamın Evinde Bıçaklı Saldırı

ABD’de Hahamın Evinde Bıçaklı Saldırı

29.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

New York eyaletinde bir hahamın evinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Şüphelinin yakalandığı açıklandı

ABD’de Hahamın Evinde Bıçaklı Saldırı

New York eyaletinde bir hahamın evinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Saldırı New York kentinin kuzeyinde Monsey’de meydana geldi. Saldırının evde Hanuka kutlaması sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Şüphelinin önce olay bölgesinden kaçtığı, daha sonra polis takibi sonrasında yakalandığı kaydedildi.

Yaralananlardan birinin 6 kez bıçaklandığı kaydedildi.

Saldırı tam da Yahudi toplumuna yönelik tehditlerin artmasının ardından polisin devriyelerini arttırdığı açıklaması sonrasında geldi.

Saldırı anında evde onlarca kişinin olduğu kaydedildi.

Saldırganın daha sonra ev yakınlarındaki Sinagoga girmeye çalıştığı, içerdekilerin kapıyı kilitlemesi sonucu bunu başaramadığı da gelen bilgiler arasında.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin saldırıyla ilgili olarak Yahudi karşıtlığının sadece Yahudi ve İsrail’in problemi olmadığını belirtti. Rivlin, “bu şeytana karşı karşı koymak için birlikte çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

Saldırı, New York kenti ve çevresinde bir dizi tehditler ve saldırıların ardından geldi. Belediye Başkanı Bill de Blasio Brooklyn’de üç ayrı bölgede ilave polis devriyelerini açıklamıştı.

Cuma günü New York polisi 13 Aralık’tan bu yana bildirilen Yahudi toplumuna karşı 8 olayın soruşturulduğunu açıklamıştı.

New York polisi bu yıl suç oranının yüzde 22 arttığını belirtiyor.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Yemen'de BAE destekli askeri birliklerin mezuniyet törenine füzeli saldırıYemen'de BAE destekli askeri birliklerin mezuniyet törenine füzeli saldırı
‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısı

Binlerce kişi için tahliye uyarısı

ABD’de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı! 5 yaralı

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.