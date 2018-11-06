ABD'de halk Kongre ara seçimleri için sandık başında

New Yorklu Charlie Brown da sabah erken kalkıp oy kullanmaya geldiğini ifade ederek, "Bu ülkeye olanlara dair görüşümü oy vererek gösterdim. Bu seçim, bizim demokrasi olduğumuzun, herkesin farklı fikirleri olduğunun ve bunun da dillendirilebileceğinin bir göstergesi." dedi.

New York'un Manhattan bölgesindeki bir lisede oyunu kullanan ve sadece adını paylaşan Haiti kökenli Polet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD'nin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Buraya gelip oy kullanmak çok önemliydi. Böylece uğruna mücadele ettiğimiz şeyleri sandıkta dile getiriyoruz. Böyle bir ortamda evde oturup, mücadelemizin kendiliğinden ilerlemesini izleyemeyiz." diye konuştu.

Ülkede son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için birçok doğu eyaletinde yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

NEW YORK/ WASHINGTON (AA) - ABD'de seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun da 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimler için sandık başında.

Manhattan'daki lisede oy kullanan ve sadece adını veren Francis de seçimlerin ifade özgürlüğü ve ABD'de yaşayanlar arasında eşitliğin sağlanması açısından önemine dikkati çekerek, "Çok heyecanlıyım. Sonuçları bir an önce öğrenmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

- "Trump seçilmeden önce daha tarafsız bir insandım"

ABD'nin başkenti Washington'da oyunu kullanan ve güvenlik sektöründe çalışan Bobby de seçimin kendisi için ekonomi ve sağlık konuları bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

39 yaşındaki Sarah Green ise seçimlerin herkesin hakkını kullanması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Trump seçilmeden önce daha tarafsız bir insandım, şu anda kendimi sola daha yakın hissediyorum." diye konuştu.

- ABD'de Kongre ara seçimleri

Eyaletlere göre farklılık gösterse de birçok eyalette seçmenler yerel saatle 20.00'ye (TSİ 04.00) kadar oy kullanabilecek.

Çok sayıda seçmen sandığa giderek oylarını kullanırken, Florida Üniversitesinin "Seçim Projesi" birimi tarafından yapılan çalışmaya göre, 6 Kasım'dan önce en az 34 milyon seçmen posta yoluyla uzaktan oy verdi.