ABD'de halk kritik ara seçimler için sandık başında

Anketler muhalefetteki Demokratların Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçireceğini gösteriyor.ABD'de milyonlarca seçmen, her başkanlık döneminin ortasında Amerikan Kongresi'ni oluşturan Temsilciler Meclisi ile Senato üyelerinin yenilendiği ara seçimler için sandık başına gidiyor. Başkan Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti her iki kanattaki çoğunluğunu korumak, Demokrat Parti ise en azından birinde çoğunluğu ele geçirmek istiyor.

Ülkenin siyasi olarak kutuplaştığı bir ortamda gerçekleşen seçimlerde son açıklanan verilere göre 30 milyon kişi, erken oy verme işleminin geçerli olduğu eyaletlerde ve posta yoluyla oyunu kullandı. Bu toplam oyun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor.

Olası senaryolar

Son yapılan anketlere göre Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar önde gözüküyor. Toplam 100 sandalyeli Senato'da ise 35 sandalye yenilenecek. Kamuoyu yoklamaları Senato'da Cumhuriyetçilerin bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakın olduğunu gösteriyor.