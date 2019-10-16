ABD'de Halkbank hakkında iddianame

New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle bankaya altı suçlama yöneltti.Halkbank hakkında, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçtan iddianame hazırlandı.

New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Ocak 2018'de suçlu bulunduğu davada Halkbank'ın üst düzey yönetiminin ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek için oluşturulan sisteme katıldıklarını belirterek "Bugünkü iddianamede milyarlarca doları bulan petrol gelirlerinin yasalara aykırı bir şekilde İran'a aktarılmasına Halkbank'ın sistemli bir şekilde dahil olduğu ve bu düzenin bankanın üst düzey yetkilileri tarafından tasarlanıp yürütüldüğü iddia ediliyor" denildi.

İddianamede Halkbank'ın eylemlerinin üst düzey Türk yetkililer tarafından desteklendiği ve korunduğu, bazı yetkililerin bu sistemin desteklenmesi için milyonlarca dolar rüşvet aldığı belirtildi.