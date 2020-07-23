ABD'de Halkın Yüzde 75'i Maske Takılmasını Destekliyor

Yeni bir ankete göre Cumhuriyetçi Partililer'in çoğunluğu da dahil her dört Amerikalı'dan üçü, evlerinin dışında maske takma zorunluluğu getirilmesini destekliyor. Associated Press (AP) haber ajansının Chicago Üniversitesi bünyesindeki bağımsız sosyal araştırma kurumu National Opinion Research Center (NORC) ile birlikte yaptığı anketin sonucu, Corona virüsü vakalarının Amerika'da son haftalarda hızla artmasının yarattığı kaygıları yansıtıyor.
AP-NORC anketi ayrıca Amerikan kamuoyunun üçte ikisinin Başkan Donald Trump'ın Corona salgınının yol açtığı krizi yönetme biçimini onaylamadığını ortaya koyuyor. Bu, Amerika'nın Corona pandemisiyle mücadelesinin şekillendirdiği bu başkanlık seçimi yılında Beyaz Saray açısından olumsuz bir gelişme.
1.057 yetişkinin katılımıyla 16-20 Temmuz günleri arasında yapılan anketin doğruluk oranı +/- 4,3 puan.
Anket, geniş kapsamlı evde kalma talimatlarının ilk yürürlüğe girdiği dönemin üzerinden dört ay geçmesinden sonra Amerikan kamuoyunun Corona virüsü salgını nedeniyle giderek daha çok kaygılandığını ortaya koyuyor. Federal hükümetin salgını idare biçimi yetersiz bulunurken Amerikalılar'ın çoğu, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratacak olsa bile virüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamaların devam ettirilmesinden yana tavır koyuyor.
Demokrat Parti destekçisi Amerikan vatandaşlarının yüzde 89'u, Cumhuriyetçiler'in ise yüzde 58'i maske takma zorunluluğunu destekliyor. AP-NORC anketi, aylarca maske takmanın önemine değinmeyen Trump'ın bu hafta maske takmanın ''vatanseverlik göstergesi'' olduğunu söylemesinden önce yapıldı.
Sağlık yetkilileri, aylardır sık sık el yıkamak, özellikle kapalı mekanlarda kalabalıklardan uzak durmak ve kamuya açık alanlarda maske takmak gibi basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini söylüyor. Maske takma zorunluluğuna ilişkin hararetli tartışmalara rağmen Demokratlar’ın yüzde 95'i, Cumhuriyetçiler'in ise yüzde 75'i, evden çıkarken maske taktıklarını belirtiyor. Mayıs ayındaki anketlerde evden çıkarken maske taktığını söyleyenlerin oranı yüzde 73'ken bu oran şimdi yüzde 86'ya yükselmiş durumda.
3 milyon 900 bin doğrulanmış Corona enfeksiyonu olan Amerika'da şimdiye kadar 140 binden fazla kişi, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgının başında eyalet çapında ilk evde kalma talimatının yürürlüğe girdiği California ise vaka sayılarının hızla arttığı eyaletlerin başında geliyor. California dün itibarıyla toplam 409 bin doğrulanmış vakayla, vaka sayısının en yüksek olduğu New York eyaletini geride bıraktı.
Amerikalılar'ın yaklaşık yarısı, kendilerinin ya da aile fertlerinin Corona virüsüne yakalanması konusunda aşırı derecede ya da çok endişeli olduklarını belirtiyor. Bu oran, Mart ayında kaydedilene paralel olmakla birlikte kaygılıların sadece yüzde 32 oranında kaldığı Haziran ayına kıyasla ciddi bir sıçramaya işaret ediyor. Cumhuriyetçi Parti destekçileri virüs nedeniyle daha az endişeli olsa da her iki partiyi de destekleyenler arasında kaygı seviyesinin yükseldiği gözleniyor.
Amerika'da Corona salgınının yol açtığı kaygıların arttığını gösteren başka işaretler de var. Bir araya gelen insan sayısına kısıtlama getirilmesini destekleyenlerin oranı yüzde 66'ya yükseldi. Oysa bu oran, birkaç ay boyunca gerileyerek Haziran'da en düşük seviyeye inmişti. Kalabalık gruplardan uzak durduğunu kaydeden Amerikalılar'ın oranıysa yüzde 85.
Ankete katılanların yaklaşık yarısı ise zorunlu haller dışında evde kalınması talimatlarını desteklediklerini belirtiyor. Bu oran, Haziran ayından bu yana sabit kalmaya devam ediyor. Restoran ve barların kapanmasını destekleyenlerin de oranı yaklaşık yüzde 50.
Ankete yanıt veren Amerikalılar'ın dörtte üçüne yakınıysa virüsün yayılmasının yavaşlatılması için getirilen kısıtlamaların ekonomiye zarar verileceğine ilişkin kaygıların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.
Ankete göre Amerikalılar'ın sadece yüzde 24'ü federal hükümetin salgına karşı attığı adımları onaylıyor. Mayıs ayından bu yana hükümetin salgına verdiği yanıtı onaylamayanların oranıysa yedi puan artarak yüzde 55'e yükseldi.
Nisan ayında ''Maske takmak istemiyorum'' diyen Başkan Trump, 11 Temmuz'a kadar maske takarak görüntülenmemişti. Kısa süre önce virüsün kontrol altında olduğunu kaydeden Trump Salı günüyse yön değiştirdi ve salgının ''iyileşmeden önce daha kötüye gideceğini'' söyledi. California eyaleti Demokrat Parti Senatörü Dianne Feinstein ise dün yaptığı açıklamada bir kez daha ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirilmesinin önemine değindi ve ''Federal seviyede ulusal çapta maske takma zorunluluğu uygulamasına ihtiyacımız var. Bu siyasi bir mesele değil'' dedi.