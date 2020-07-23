ABD'de Halkın Yüzde 75'i Maske Takılmasını Destekliyor

Yeni bir ankete göre Cumhuriyetçi Partililer'in çoğunluğu da dahil her dört Amerikalı'dan üçü, evlerinin dışında maske takma zorunluluğu getirilmesini destekliyor. Associated Press (AP) haber ajansının Chicago Üniversitesi bünyesindeki bağımsız sosyal araştırma kurumu National Opinion Research Center (NORC) ile birlikte yaptığı anketin sonucu, Corona virüsü vakalarının Amerika'da son haftalarda hızla artmasının yarattığı kaygıları yansıtıyor.

AP-NORC anketi ayrıca Amerikan kamuoyunun üçte ikisinin Başkan Donald Trump'ın Corona salgınının yol açtığı krizi yönetme biçimini onaylamadığını ortaya koyuyor. Bu, Amerika'nın Corona pandemisiyle mücadelesinin şekillendirdiği bu başkanlık seçimi yılında Beyaz Saray açısından olumsuz bir gelişme.

1.057 yetişkinin katılımıyla 16-20 Temmuz günleri arasında yapılan anketin doğruluk oranı +/- 4,3 puan.

Anket, geniş kapsamlı evde kalma talimatlarının ilk yürürlüğe girdiği dönemin üzerinden dört ay geçmesinden sonra Amerikan kamuoyunun Corona virüsü salgını nedeniyle giderek daha çok kaygılandığını ortaya koyuyor. Federal hükümetin salgını idare biçimi yetersiz bulunurken Amerikalılar'ın çoğu, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratacak olsa bile virüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamaların devam ettirilmesinden yana tavır koyuyor.