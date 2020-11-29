ABD’de Hastanelerde Corona Hasta Sayısında Rekor

Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezi CDC’nin Danışma Komitesi Salı günü acil toplanıyor. Komite üyeleri aşının onaylanmasıyla kimlere öncelikli olarak yapılacağına karar verecek.

Uzmanlar salgının bu hızla devam etmesi halinde hayatını kaybedenlerin günlük sayısının 4 bini bulabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sadece Kasım ayında 4 milyondan fazla yeni vaka belirlendi ve 26 gündür günlük yeni vaka sayıları 100 binin üzerinde.

Şükran Günü tatili nedeniyle vaka sayısındaki artışın daha da hızlanmasından endişe ediliyor.

İlaç ve Gıda Dairesi FDA’in Aralık ayının ilk günlerinde toplanarak aşı Pfizer ve BioNTech’in aşı başvurusunu değerlendirmesi bekleniyor. Yetkililer onay durumunda çok kısa süre içinde Amerikalılar’ın aşılanmaya başlayacağını belirtiyor.

Bu arada virüsle mücadele çerçevesinde Los Angeles bölgesinde yeni önlemler söz konusu. Bölgede evde kal uygulaması yürürlükte ancak bununla birlikte tam bir kapanma kararı alınış değil.

Bölgede son 5 günde ortalama her gün 4500 yeni vaka belirlendi.

Seçilen Başkan Joe Biden da Corona mücadele ekibine 3 isim daha ekledi.

Joe Biden göreve başladığında virüsle mücadelenin öncelik olacağı mesajını seçim sürecinde vermeye başlamıştı.

