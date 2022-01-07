ABD’de Hastaneye Yatışlar Zirveye Yaklaşıyor

ABD’de COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında yeni bir rekora gidiyor. Hastaneye yatış oranlarında son rekor geçen yılın Ocak ayında kırılmıştı. Son derece bulaşıcı Omicron varyantı ülkede Corona virüsü vakalarının hızla artmasına neden oluyor.

Omicron’un Delta varyantının yerini alarak ülkede baskın Corona virüsü varyantı haline gelmesiyle Aralık ayı sonundan bu yana hastaneye yatışlar sürekli artıyor. Bununla birlikte uzmanlar, Omicron’un diğer varyantlara göre daha az sayıda can kaybına yol açacağını tahmin ediyor.

Sağlık uzmanları, her ne kadar daha az ölümcül olduğu düşünülse de Omicron nedeniyle Corona virüsü vakalarındaki artışın hastaneleri büyük bir yük altına soktuğu uyarısında bulunuyor. Ülkede zaten birçok hastane, özellikle personel eksikliğinden kaynaklı zorluklar yaşıyor.

“Henüz zirveyi görmedik”

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, televizyon kanalı NBC’de yaptığı açıklamada, artan Corona virüsü vakalarıyla ilgili, “ABD’de henüz zirveyi gördüğümüzü düşünmüyorum” dedi. Ülkede okullar ve işyerleri ise vaka sayılarındaki artıştan olumsuz etkileniyor.

Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, ülkede 6 Ocak Perşembe günü 662 bin yeni Corona virüsü vakası kayda geçti. Bu sayı, ABD’de bugüne kadar bir gün içinde tespit edilen dördüncü en yüksek günlük vaka sayısı. 3 Ocak’ta ABD, 1 milyon günlük vaka sayısı ile küresel bir rekora imza atmıştı.

Yeni vakaların 7 günlük ortalamasında da 10 gündür peş peşe rekor kırılıyor ve son olarak 597 bin olarak ölçüldü. Covid kaynaklı hastaneye kaldırılanların sayısı da 123 bine yaklaştı ve gelecek günlerde 132 binlik rekoru da aşması bekleniyor. ​

Günlük can kayıpları 1400 seviyesinde

Ülkede günlük can kayıpları ise 1400 civarında yatay bir seyir izliyor. Bu rakam, geçen yılki rekor seviyelerin epey altında.

Vaka sayılarındaki artışın hastaneye kaldırılma ve can kayıplarının üzerine geçtiğini ifade eden Walensky, hastanede olanların çoğunun aşısız kişiler olduğuna dikkat çekti. Walensky, “Rakamların hala artmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Reuters’ın analizine göre, Delaware, Illinois, Maryland, Pennsylvania, Ohio, Vermont eyaletleriyle başkent Washington son günlerde rekor düzeyde hastaneye kaldırılma vakaları bildirdi.

Bununla birlikte hastane verileri, Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılanlarla, başka sebeple hastaneye yatırılan ancak hastanedeyken virüsü kapanlar arasında ayrım gözetmiyor.

Virüsü hastanede kapanlara, pandeminin en başından beri rastlanıyor ancak şimdi Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle bu tür durumların bugünlerde çok daha fazla yaşanabileceği belirtiliyor. Bu da bazı eyaletlerde yetkilileri, hastaneye kaldırılma verilerini hazırlamada yöntem değişikliğine gitmeyi değerlendirmeye itiyor. Massachusetts eyaletindeki hastaneler gelecek haftadan itibaren paylaşacağı verilerde, ayrı ayrı raporlama yöntemini kullanacak.

Artan vakalar nedeniyle ABD’deki eyaletlerin yarısına yakınında hastaneler acil olmayan ameliyatları erteliyor.

Ülke genelindeki okulların çoğu, yüz yüze eğitime devam etme kararı alsa da bazı okullar artan vakalar karşısında eğitime ara verdi. Chicago şehrinde öğretmenler derslere girmek istemeyince yüz yüze eğitim iptal edildi; okullar üç gündür kapalı.

Walensky, ABD’nin şu anda vaka artışlarıyla mücadele ediyor olsa da pandeminin uzun vadeli etkileriyle ileride yüzleşmek zorunda kalacağına işaret etti.

Yetkililer, COVID’e karşı en iyi korunma yolu olarak aşılanmayı teşvik etmeyi sürdürüyor ancak Başkan Joe Biden’ın getirdiği aşı zorunluluğu Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzanarak siyasi açıdan tartışmalı bir konu haline dönüşmüş durumda.

Biden Covid’in kalıcı olmayağı inancında

Anayasa Mahkemesi bugün, Biden’ın büyük işyerleri ve sağlık tesisleri için aşı zorunluluğunun iptal edilmesi taleplerini görüşüyor.

Başkan Joe Biden ise bugün yaptığı açıklamada, Corona virüsünün Amerikalılar için kalıcı bir bela olacağına inanmadığını söyledi.

Biden, ABD ekonomisine ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorusuna, "Hayır, Covid'in kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yeni normal şimdiki gibi olmayacak, daha iyi olacak" yanıtını verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA) bugün aldığı kararla, Moderna aşısının ilk iki dozuyla takviye doz arasındaki süreyi 18 yaş üstü kişiler için 6 aydan 5 aya indirdi.

FDA, Pfizer/BioNTech aşısı için de benzer bir karar almıştı. Pfizer’ın takviye dozuna ayrıca 12 ile 15 yaş arasındakiler için izin verilmişti.

