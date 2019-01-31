ABD’de havaalanı otoparkında yangın

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.
Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!
İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum