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ABD’de havaalanı otoparkında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’nın otoparkında yangın çıktı.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.
Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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