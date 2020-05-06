ABD’de Havaalanları İçin Corona Dönemi Önlemleri

ABD Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi (TSA) havaalanlarındaki güvenlik noktalarından geçen yolculara, yüz maskesi takma şartının da aralarında olduğu, bir dizi yeni uygulama getirmeye hazırlanıyor.
Reuters haber ajansının bir ABD’li yetkiliye ve düzenleme hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde bunun Corona virüsünün havaalanlarında yayılmasını önlemek için alınacak önlemleri içeren daha geniş bir planın parçası olduğu belirtildi. Bu önlemlerin 11 Eylül saldırılarından bu yana sektöre getirilecek en büyük değişiklikler olabileceği kaydedildi.
Reuters’ın elde ettiği bilgilere göre TSA güvenlik noktalarında başka değişiklikler de tasarlıyor. Bunlar arasında güvenlik memurlarını korumak için konulacak ek bariyerler, daha kapsamlı temizlik düzenlemeleri, güvenlik kontrolunda sıra olmasını engellemek için süreçleri hızlandıracak daha ileri teknoloji cihazlar yer alıyor.
Reuters’ın konuştuğu kaynaklara göre TSA yetkililerinin havaalanlarında maske takması serbest ama zorunlu değil. Kurum bu konuda da kural koymayı değerlendiriyor.
ABD’de Corona önlemleri kapsamında hava yolu seyahati yapanların sayısı Mart ayında yüzde 95 oranında azaldı. Ancak bazı eyaletlerde önlemler hafifletilirken ABD’li yetkililer, havaalanları ve havayolu şirketleri salgına karşı yeni güvenlik önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürmenin yollarını aramaya başladı.
ABD’de neredeyse tüm büyük havayolu şirketleri geçen hafta yaptıkları açıklamalarda yolcular için uçuşlar sırasında maske takma kuralı getireceklerini bildirdi.
Reuters’a göre TSA, yolcular için maske sağlama seçeneğini de değerlendiriyor, ancak bu konuda henüz karar alınmadı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla havaalanlarında alınması planlanan diğer önlemler arasında elektrostatik spreylerle yüzeylerin temizlenmesi, sık dokunulan yüzeylerin ve güvenlik kontrolu cihazlarının rutin şekilde temizlenmesi, güvenlik yetkilileriyle yolcuların temasını azaltacak yeni teknolojilerin kullanılması da var.
Ayrıca havaalanlarına, yolcuların kimliklerini kendilerinin taratacağı şekilde tarama cihazları yerleştirilmesi uygulaması için de hazırlıklar sürüyor. TSA bu cihazlardan ülke genelindeki havaalanlarına şimdiden 500 kadar yerleştirdi ve 500 cihaz daha satın almak için Fransız üretici firmayla 11 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bu cihazların havaalanlarına yazın yerleştirilmesi bekleniyor.
TSA ayrıca Kasım ayından bu yana yolcu çantalarını 3 boyutlu tarayan 100 kadar makineyi havaalanlarında kullanmaya başladı. Bunların sayısının da toplamda 300’e çıkartılması hedefleniyor.
Senato Ticaret Komisyonu’nun Çarşamba günü havacılık sektörünün durumunu ele alacağı bir oturum düzenlemesi bekleniyor.