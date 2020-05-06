ABD’de Havaalanları İçin Corona Dönemi Önlemleri

ABD Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi (TSA) havaalanlarındaki güvenlik noktalarından geçen yolculara, yüz maskesi takma şartının da aralarında olduğu, bir dizi yeni uygulama getirmeye hazırlanıyor.

Reuters haber ajansının bir ABD’li yetkiliye ve düzenleme hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde bunun Corona virüsünün havaalanlarında yayılmasını önlemek için alınacak önlemleri içeren daha geniş bir planın parçası olduğu belirtildi. Bu önlemlerin 11 Eylül saldırılarından bu yana sektöre getirilecek en büyük değişiklikler olabileceği kaydedildi.

Reuters’ın elde ettiği bilgilere göre TSA güvenlik noktalarında başka değişiklikler de tasarlıyor. Bunlar arasında güvenlik memurlarını korumak için konulacak ek bariyerler, daha kapsamlı temizlik düzenlemeleri, güvenlik kontrolunda sıra olmasını engellemek için süreçleri hızlandıracak daha ileri teknoloji cihazlar yer alıyor.

Reuters’ın konuştuğu kaynaklara göre TSA yetkililerinin havaalanlarında maske takması serbest ama zorunlu değil. Kurum bu konuda da kural koymayı değerlendiriyor.