HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Havacılık Sektöründe İş Kayıpları Durdurulamıyor

ABD'de Havacılık Sektöründe İş Kayıpları Durdurulamıyor

03.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Corona salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları havacılık sektöründe binlerce kişinin işini kaybetmesine neden oluyor ve bu sayı her geçen gün artıyor

ABD'de Havacılık Sektöründe İş Kayıpları Durdurulamıyor

Corona salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları havacılık sektöründe binlerce kişinin işini kaybetmesine neden oluyor.

Amerikan havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etmiş durumda. Haziran ayına kadar uçuşların en az yüzde 80’ninin iptal edildiği belirtiliyor.

Binlerce uçak apronda bekliyor.

Havayolu şirketleri yolcuları uçuşların güvenli olduğuna ikna etmek için maske takılmasını talep ediyor ve hijyenle ilgili yeni uygulamalar yürürlüğe koyuyor.

Ancak bununla birlikte kötüleşen ekonominin de talebi yeterince arttırmayabileceği endişesi hakim.

Boeing ve Airbus’ın Kansas’ta 1450 çalışanın işine son verereceği belirtildi.

Boeing, bazı üretimlerde kesintiye gidiyor ve dünya genelinde yıl sonuna kadar 16 bin çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Bu şirketin tüm çalışan sayısının yüzde 10’nuna denk geliyor.

Delta Havayolları ise havacılık sektörünün 2-3 yıldan önce toparlanamayacağı düşüncesinde. Şirketin 37 bin çalışanı 1 aydan 1 yıla kadar ücrestiz izne çıkartılmış durumda.

Sendikalar havaalanlarında çalışan en az 13 bin üyelerinin işlerinden çıkartıldıklarını belirtiyor. 1000 kişinin de yakın zamanda işten çıkartılacağı kaydediliyor.

United Havayolları 24 Mayıs’tan itibaren çalışma saatlerinde yüzde 25’lik bir azalmaya gidiyor. Bu sendikaların ve bazı Kongre üyelerinin tepkisini çekmiş durumda.

Amerikan havayolu şirketlerine geçen ay Maliye Bakanlığı tarafından 25 milyar dolar kullanım olanağı sağlanmıştı ancak buna karşılık şirketlerin 30 Eylül’e kadar işçi çıkartmaması şarta bağlanmıştı.

Ancak bazı havayolu şirketleri yolcu sayısında önemli bir artış olmadıkça yıl sonundan önce çalışan sayısında önemli oranda kesintiye gidebileceklerini belirtmişlerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
İngiltere'de flaş Rusya ve İran iddiası! Çalmak için saldırdılarİngiltere'de flaş Rusya ve İran iddiası! Çalmak için saldırdılar
Karantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alınKarantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alın

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 24 saatte 1711 arttı

ABD'de koronavirüsten 1711 can kaybı daha

Fotoğrafları Reuters paylaştı! Koronavirüs günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Çin'de bilim insanlarının koruyucu kıyafetsiz fotoğrafları web sitesinden silindi

Çin'de tartışma yaratacak olay! O fotoğrafların hepsini sildiler

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

Rusya ve İran’dan, aşı bilgilerini çalmak için İngiltere’ye siber saldırı iddiası

İngiltere'de flaş Rusya ve İran iddiası! Çalmak için saldırdılar

Koronavirüsün en sert vurduğu ülkeden iyi haber! İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk

İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.