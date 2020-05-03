ABD'de Havacılık Sektöründe İş Kayıpları Durdurulamıyor

Corona salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları havacılık sektöründe binlerce kişinin işini kaybetmesine neden oluyor.

Amerikan havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etmiş durumda. Haziran ayına kadar uçuşların en az yüzde 80’ninin iptal edildiği belirtiliyor.

Binlerce uçak apronda bekliyor.

Havayolu şirketleri yolcuları uçuşların güvenli olduğuna ikna etmek için maske takılmasını talep ediyor ve hijyenle ilgili yeni uygulamalar yürürlüğe koyuyor.

Ancak bununla birlikte kötüleşen ekonominin de talebi yeterince arttırmayabileceği endişesi hakim.

Boeing ve Airbus’ın Kansas’ta 1450 çalışanın işine son verereceği belirtildi.

Boeing, bazı üretimlerde kesintiye gidiyor ve dünya genelinde yıl sonuna kadar 16 bin çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Bu şirketin tüm çalışan sayısının yüzde 10’nuna denk geliyor.

Delta Havayolları ise havacılık sektörünün 2-3 yıldan önce toparlanamayacağı düşüncesinde. Şirketin 37 bin çalışanı 1 aydan 1 yıla kadar ücrestiz izne çıkartılmış durumda.